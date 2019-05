Praha - Provoz metra na lince C v Praze omezila dnes asi na tři čtvrtě hodiny technická závada na trati. Některé vlaky ve směru z centra proto jezdily jenom do stanice Nádraží Holešovice. Na svém webu to oznámil pražský Dopravní podnik.

Provoz metra byl omezen kolem 06:30. Bez problémů začaly soupravy po celé trase linky C jezdit po 07:15.