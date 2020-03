Provoz letiště klesá, dnes je v plánu o 70 pct méně letů než loni

Cestující na Letišti Václava Havla v Praze (na snímku z 16. března 2020), jediném v ČR, které mohou v souvislosti s šířením koronaviru využívat pasažéři komerčních přeshraničních letů. Od 16. března 2020 zároveň platí na základě rozhodnutí vlády zákaz vstupu cizinců do ČR a Čechům cestování do zahraničí.

Cestující na Letišti Václava Havla v Praze (na snímku z 16. března 2020), jediném v ČR, které mohou v souvislosti s šířením koronaviru využívat pasažéři komerčních přeshraničních letů. Od 16. března 2020 zároveň platí na základě rozhodnutí vlády zákaz vstupu cizinců do ČR a Čechům cestování do zahraničí. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Provoz pražského letiště kvůli současné krizi kolem koronaviru dál klesá. Na dnešní den je plánováno 110 odletů a příletů, což je zhruba o 70 procent méně, než byl březnový denní průměr vloni. V provozu jsou stále linky například do Londýna či Dubaje. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. V dalších dnech se bude provoz dále omezovat, zatím však pokračuje.

Od pondělí je zakázáno cestování Čechů do rizikových zemí, cizinci zároveň nesmí vstoupit na české území. Vláda tak chce zamezit dalšímu šíření nového koronaviru.

V dnešním letovém řádu je 55 příletů a stejný počet odletů. Ve středu byl provoz mírně vyšší, v plánu bylo 63 odletů a 70 odletů. Většina dopravců své linky ruší, do a z Česka například úplně přestaly létat i tuzemské aerolinky Smartwings a ČSA. Rušeny jsou například cesty do Vídně, Curychu, Mnichova, Frankfurtu, už dříve byly omezeny i spoje do Itálie, Číny či Jižní Koreje.

Některé destinace však v provozu stále zůstávají, jde například o spojení mezi Prahou a Londýnem, Paříží, Dubají, Istanbulem nebo Dauhá. "Díky tomu je zajištěna možnost návratu pro tisíce Čechů, kteří jsou stále v zahraničí, včetně vzdálenějších destinací v Americe a Asii, a chtějí přiletět zpět domů do České republiky," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

S ohledem na snižující se letecký provoz bude letiště v následujících dnech přijímat další opatření. Podle aktuálního vývoje mohou být například uzavřeny některá letadlová stání, nástupní čekárny či celé nástupní prsty.

Letiště teď nesmí umožnit vstup cizincům, kterým to zakazuje vládní nařízení kvůli boji proti koronaviru. Tyto cestující letiště podle mluvčího odkazuje rovnou na letecké dopravce. Pokud však není v nabídce odpovídající možnost okamžitého odletu, letiště jim nabízí občerstvení, prostory pro čekání na zpáteční let v odpočinkových zónách, popřípadě lůžkové kapacity a na vyžádání také lékařskou pomoc. Letiště také spolupracuje s úřady a hygienickou stanicí na zavádění ochranných opatření.