Provoz benešovské nemocnice ochromil počítačový virus

Benešov - Provoz benešovské nemocnice ochromil počítačový kryptovirus, který v noci na dnešek napadl nemocniční počítačový systém. Nelze spustit žádný přístroj včetně počítačové sítě, všechny plánované operace jsou zrušené. Nemocnice žádá pacienty, aby si k návštěvě vybrali jiné zařízení, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Petr Ballek. Akcionářem nemocnice je Středočeský kraj. Nemocnici nabídne pomoc Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Událost nastala ve 02:50, podle mluvčího byl nemocniční systém zásadně napaden. Na nápravě intenzivně pracují IT specialisté.

"V současné době je významně omezen provoz nemocnice. Nelze spustit žádný laboratorní ani jiný přístroj včetně počítačové sítě. Prosíme všechny pacienty, kteří nemusí bezpodmínečně navštívit benešovskou nemocnici, aby svou návštěvu doložili nebo se obrátili na jiné zdravotnické zařízení," uvedl Ballek před 07:30.

V nemocnici podle něj zasedá krizový štáb, o situaci byla informována záchranná služba a další zdravotnická zařízení v okolí.

Mluvčí NÚKIB Radek Holý ČTK řekl, že se úřad snaží nemocnici kontaktovat. "Zjišťujeme konkrétní informace, co se stalo. Zatím je nemáme. Nabídneme nemocnici naši pomoc, jsme schopní tam i přijet a pomoci se zjišťováním. Potom jim doporučíme kroky, jak to napravit," uvedl Holý. Podle něj může nastat několik scénářů. "Pokud jsou data zašifrovaná, může být i pozdě. Kdyby měli data zálohovaná na discích oddělených od sítě a virus se tam nemohl rozšířit, později se data obnoví ze záloh. Pokud data zálohovaná nemají, může se to podařit rozšifrovat, ale také nemusí, což by v krajním případě mohlo vést ke ztrátě dat," uvedl Holý.

Benešovská nemocnice má spádovou oblast se 120.000 obyvateli, v turistické sezoně je to až čtvrt milionu lidí. Poskytuje péči pacientům z Benešovska, z Votic, Vlašimi, Sedlčan, Sázavy a jejich okolí a z okresů Praha-východ, Praha-západ a Tábor.