Provod věří, že návratem do reprezentace končí jeho složité období plné zranění

Praha - Záložník Lukáš Provod se poprvé od vážného zranění kolena vrací do české fotbalové reprezentace poté, co ho trenér Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal k úternímu závěrečnému utkání skupiny A2 Ligy národů ve Švýcarsku. Pětadvacetiletý středopolař pražské Slavie věří, že pozvánkou do národního mužstva definitivně skončilo jeho náročné období.

"Doufám, že ano. Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit do reprezentace. A že to období, které pro mě bylo hodně složité a plné zranění, už je za mnou. Doufám, že tady klukům budu schopný pomoci," řekl ve videonahrávce pro média Provod.

Za reprezentaci naposledy nastoupil vloni v březnu. Poté se vítěz ankety o nejlepšího hráče české ligy za sezonu 2020/21 zranil, musel na operaci s kolenem a přišel o loňské mistrovství Evropy, na němž svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého došli až do čtvrtfinále.

"Že jsem přišel o Euro, mě extrémně mrzelo, protože jsem se na to hrozně těšil. Myslím, že po té sezoně, kterou jsem odehrál a která se mi hodně povedla, bych na Euro jel. Nedalo se ale nic dělat. Koukal jsem u televize doma a fandil jsem. Byl jsem strašně rád za kluky, že se jim tak dařilo. Udělali výsledky, které za mě byly fantastické," uvedl Provod.

Po dlouhé rekonvalescenci se vrátil na trávníky v březnu. Poté ještě několikrát na pár zápasů vypadl ze hry. "Teď už se cítím stoprocentně fit. Mám za sebou odehrané nějaké zápasy. Klepu na zuby a doufám, že už to období je za mnou," prohlásil Provod.

Nevidí problém v tom, že se připojil k národnímu týmu dodatečně až po sobotním utkání s Portugalskem, s nímž reprezentanti utrpěli debakl 0:4. "S kluky i s realizačním týmem se znám. Jsem hrozně rád, že jsem se mohl připojit. Myslím, že to žádný problém nebude. Akorát navážeme a dobře se připravíme na zápas," poznamenal Provod, který má v reprezentaci na kontě na kontě sedm startů a jeden gól.

Český celek po sobotní porážce klesl na poslední místo tabulky a k udržení v elitní divizi A Ligy národů potřebuje v úterním závěrečném duelu v St. Gallenu zvítězit. "Je to hrozně těžký úkol, protože jak jsme viděli, Švýcaři vyhráli ve Španělsku. To je skoro až nadlidský výkon. Na druhou stranu myslím, že týmy se hrozně vyrovnávají, každý může vyhrát s každým. Takže věřím, že předvedeme dobrý výkon a povede se nám cíl, který máme," dodal Provod.