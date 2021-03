Provod litoval po prohře s Walesem svých zahozených šancí

Cardiff - Záložníka Lukáše Provoda mrzelo, že v kvalifikačním zápase české fotbalové reprezentace ve Walesu o postup na mistrovství světa 2022 neproměnil šance. Utkání mohlo podle něj vypadat jinak. Navzdory prohře 0:1 pochválil tým za bojovnost.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v úvodu kvalifikace na neutrálním hřišti v Polsku zdolali Estonsko 6:2 a následně remizovali doma s lídrem žebříčku FIFA Belgií 1:1. Držitel bronzu vede skupinu E se sedmi body, druzí Češi mají o tři méně.

"Byl to hodně odlišný zápas oproti Belgii, protože Velšané hrají zarputilým stylem. Bylo tam hodně soubojů a nakopávaných míčů. Déle jsme se rozjížděli, byli jsme zatažení, ze začátku tam bylo hodně ztrát. Potom jsme se do toho dostali," řekl Provod v rozhovoru pro ČT sport.

Od 49. minuty se Češi museli obejít bez vyloučeného Patrika Schicka. "Paradoxně jsme po vyloučení hráli dobře, semkli jsme se a hráli jsme jeden za druhého a makali jsme. Osobně jsem tam měl dvě šance. Kdybych je proměnil, vypadal by zápas jinak," prohlásil Provod, který proti Belgii dal první reprezentační gól.

Především ho mrzela situace z 57. minuty. "Dostal jsem od Vládi Daridy skvělý balon za obranu a šel jsem úplně sám na bránu. Viděl jsem periferně, že gólman rychle vybíhá a už byl blízko na to, abych ho přehodil, takže jsem si chtěl pravou nohou udělat kličku. Myslel jsem si, že budu víc sám a budu mít čas na zakončení, ale zleva se rychle přiblížil obránce a odkopl to. Možná jsem měl zkusit zakončit a bylo by to lepší," uvedl Provod.

O pět minut později se dostal do brejku znovu a po pádu v šestnáctce se marně dožadoval penalty. "Musím se na to podívat, ale viděl jsem to penaltově. Dal jsem si dobrý dotek do vápna a dostal jsem se tělem před obránce, který mě potom srazil. Ještě se na to podívám a potom to vyhodnotím líp," konstatoval čtyřiadvacetiletý středopolař Slavie.

V 77. minutě uviděl červenou kartu i domácí Connor Roberts, ale za čtyři minuty Daniel James vystřelil Walesu výhru. "Bohužel jsme z ojedinělého centru dostali gól. Těžko se to pak dohání. Tým bych pochválil za zarputilost a za to, jak jsme bojovali jeden za druhého. Škoda, že to dneska nevyšlo," litoval plzeňský odchovanec a bývalý hráč Českých Budějovic.