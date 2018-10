Praha - Provizorní lávka spojující pražský Císařský ostrov a Troju bude minimálně čtyři metry široká. ČTK to dnes sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Magistrát chtěl původně stavět lávku o šířce 3,5 metru, proti tomu se ale postavila Praha 7. Na větší šířce se dnes domluvili zástupci radnice sedmé městské části, Troje a vedení hlavního města. Trojská lávka se zřítila loni v prosinci, ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Případ nadále vyšetřuje policie. Lidi nyní v Troji přepravuje přívoz.

"Spojení z Prahy 7 do zoo, botanické zahrady či napojení na místní cyklotrasy dělá z dané oblasti frekventované místo. Není možné, aby zde vznikla lávka užší než čtyři metry. Je velice důležité, že se na rozšíření plánované lávky podařilo dohodnout," uvedl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Magistrát původně navrhoval šířku provizoria 3,5 metru a její povrch z dřevěných fošen. Právě tyto dva parametry dopravní odbor městské části Prahy 7 označil za nevyhovující, a to kvůli velkému množství pěších, cyklistů i bruslařů, kteří míří do zoo, botanické zahrady a na tamní cyklotrasy. Primátorčin náměstek Petr dolínek (ČSSD) minulý týden řekl, že se město pokusí názor Prahy 7 zvrátit. To se nakonec nestalo.

Provizorní lávka má vzniknout v příštím roce, má mít životnost až 30 let. Poté Praha vypíše architektonickou soutěž na finální podobu lávky. Má mít šířku šest až sedm metrů.

Levý břeh Vltavy s Trojou by měly propojit ještě další dvě lávky, město o jejich stavbě ale dosud nerozhodlo. Jedna má být pro pěší níže po proudu od té zřícené. Další by vedla z Podbaby k zoologické zahradě a měly by po ní jezdit tramvaje. Trať by podle plánů Institutu plánování a rozvoje (IPR) odtud vedla dál do Bohnic. Proti tomu se ale postavila Praha 8. Podle informací ČTK město a IPR pracují s variantou, že by u zoo vznikla tramvajová smyčka. Ani o této variantě ale zatím nebylo rozhodnuto.