Prouza: Řetězce promítnou do cen snížení DPH na potraviny v plné výši

Praha - Potravinové řetězce podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy promítnou do cen navrhované snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny o tři procentní body na 12 procent v plné výši. Řekl to na tiskové konferenci Hospodářské komory ČR. Dodal však, že naopak přesun nealkoholických nápojů do základní 21procentní sazby ze současné 14procentní a zvýšení spotřební daně na lihoviny o deset procentních bodů povedou k tomu, že se změny v nákupním košíku téměř vykryjí.

"Já si myslím, že je naprosto jasné, že k 1. lednu všichni sníží cenu potravin o ty tři procenta," uvedl Prouza. Poukázal na situaci z doby koronavirové pandemie, kdy byla zavedena nulová daň na respirátory. "Všichni okamžitě tohleto snížení promítli do cen," dodal. U změn DPH na nápoje podle něj měla vláda zaujmout jiný postoj, například kojeneckou vodu by ponechal ve snížené sazbě, řekl.

Prouza již dříve uvedl, že snížení DPH na potraviny vítá. "Snížení DPH na potraviny je pro zákazníky dobrá zpráva, protože každá úspora na nákupech v dnešní době lidem pomůže," uvedl Prouza. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k tomuto kroku už v minulosti několikrát vyzýval.

Vláda ve čtvrtek představila návrhy opatření na ozdravení veřejných financí. Místo současných tří sazeb DPH by například chtěla zavést sazby dvě, tedy základní 21procentní a sníženou 12procentní. Do té snížené by vedle potravin měly patřit také léky, vodné a stočné nebo ubytovací a stravovací služby. Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se přesunou do základní 21procentní.

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 12,7 procenta, tempo růstu zvolnilo z březnových 15 procent. V meziměsíčním srovnání ceny o 0,2 procenta klesly, proti březnu zlevnily zejména potraviny, uvedl Český statistický úřad. Například ceny mouky byly v dubnu meziročně vyšší o 6,3 procenta, v březnu to bylo o 32,6 procenta. Dále zpomalily růst například ceny masa na 12,7 procenta z březnových 22,7 procenta, polotučného trvanlivého mléka na 19,2 procenta z 45,2 procenta nebo vajec na 41,2 procenta ze 75,5 procenta.