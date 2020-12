Prouza:Lidé nechápou, proč si můžou koupit pušku, ale ne pastelky

Praha - Obchodní řetězce se na nejvyšší pátý stupeň protiepidemického systému (PES) připravily. Menší obchodníci většinou nahradili ode dneška zakázané zboží povoleným, velcí pak nepovolené zboží překryli igelitem nebo uzavřeli uličky mezi regály. ČTK to dnes řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Problémy se zákazníky nejsou, nechápou však, proč si můžou koupit pušku, ale ne dětem pastelky, dodal.

Prodávat v obchodech je ode dneška možné pouze základní potřeby. Ani v supermarketech si nemohou lidé koupit to, co neseženou v malých obchodech potravin - třeba elektroniku, hračky nebo oblečení. "Lidé to vládní rozhodnutí nechápou - nejde totiž logicky vysvětlit, proč si můžete koupit pušku, ale nesmíte dětem pořídit pastelky. Takže občas diskutují, ale většinou chápou, že obchody jsou jen obětí chybějící vládní strategie. Žádný větší problém jsme zatím neřešili," uvedl prezident. Obchody se zbraněmi a střelivem mají z vládních opatření výjimku a mohou mít otevřeno.

Příprava na nová opatření, která platí ode dneška, byla podle Prouzy zejména pro malé obchodníky hodně složitá. Svaz se jim snažil pomoci manuálem, jaké zboží prodávat a jaké ne. "Většinu zboží jde nějak zařadit, problémem zůstala pouze pyrotechnika, ta se do žádné z výjimek nevejde," vysvětlil. Špatně se však podle něj opatření vysvětlují zákazníkům. "Nechápou, jak k boji s covidem pomáhá to, že nemůžete miminku koupit náhradní dupačky," dodal.

Podle mluvčí řetězce Globus Lutfie Volfové měl řetězec na přípravu málo času kvůli vánočním svátkům. Ve většině hypermarketů se tak zboží zapečeťovalo až dnes brzy ráno nebo v noci. "Na všech hypermarketech jsme proto využili každé pracovní síly, protože příprava byla náročná. V tuto chvíli jsme již na toto opatření plně připraveni a zákazníci si zboží zakázané vládou nemají možnost zakoupit," dodala.

Podobný postup potvrzuje i mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. Ve větších prodejnách je podle něj zakázaný sortiment označen páskou, v menších prodejnách může být v následujících dnech stažen z regálů. "K označení zboží došlo dnes ráno před otevřením prodejen, v průběhu vánočních svátků jsme všechny naše zaměstnance nechali plně si odpočinout a užít si čas s jejich blízkými. I proto byly naše prodejny také na Štědrý den zcela uzavřeny," vysvětlil.

Podle mluvčího řetězce Tesco Václava Koukolíčka se podařilo všechny obchody připravit včas, zakázaný sortiment je označen páskou. "Pro část zákazníků to bylo nepříjemné překvapení, o dopadu přechodu na stupeň pět v obchodech nevěděli," dodal.

Zákaz se vztahuje například na psací potřeby, papíry, obálky nebo tužky. Povánoční výprodeje textilu a bot se podle Volfové odsouvají na dobu, kdy je bude možné prodávat.