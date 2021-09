Prototyp plazmového reaktoru z Dubé bude mít i komerční využití

Dubá (Českolipsko) - Společnost Millenium Technologies uvedla do provozu ve svém vědecko-technickém parku v Dubé na Českolipsku třetí vylepšený prototyp reaktoru pro plazmové zplyňování odpadu. Za hodinu zpracuje až 150 kilogramů vstupní suroviny. Vyrábí plyny, využitelné dále jako chemické suroviny či jako zdroj energie. Do začátku jara příštího roku chce firma v Dubé zprovoznit další reaktor, s kapacitou až 500 kilogramů. Ten už je určený pro komerční využití, řekl dnes ČTK člen představenstva společnosti Marek Lang. Takto velký reaktor bude podle něj stát kolem 100 milionů korun a návratnost investice podle druhu zpracovaného odpadu odhaduje do deseti let.

Fotogalerie

Plazmové zplyňování patří mezi nové technologie při likvidaci odpadu a příliš rozšířené není zatím ani ve světě. V reaktoru dochází k přeměně vstupního materiálu v syntézní plyn a sklovitou strusku. Společnost uvádí, že plyn by po vyčištění mělo být možno využít jako chemickou surovinu pro výrobu vodíku, metanolu či syntetických paliv, nebo jako zdroj energie pro výrobu tepla či elektřiny. A struska by měla být využitelná jako stavební materiál.

V Dubé tuto technologii Millenium Technologies testuje od roku 2018, kdy zprovoznilo první reaktor. Nyní tam má ve svém parku třetí, jenž byl měl odstranit nedostatky předchozích prototypů, třeba v tvaru, vyzdívce i izolaci. "Přišli jsme třeba na to, po konzultacích s výrobci sklářských pecí, že spodek je lepší mít nechlazený. Takže je tam větší vrstva izolace, abychom tam teplo udrželi. A ten vršek máme naopak vodou chlazený s menší vrstvou izolace, s tenčí vrstvou žárobetonu," uvedl technický ředitel firmy Milan Křikava. Reaktor byl také doplněn o procesní plynový chromatograf. "Pomůže nám zjistit, jak konkrétní druhy odpadu v reaktoru fungují," dodal Lang.

Jako vstupní materiál pro zpracování se pro zkušební reaktor používají pelety a vysušený čistírenský kal. Plánovaný reaktor o kapacitě 500 kilogramů za hodinu by měl podle Langa dokázat zpracovat veškeré kaly přibližně třicetitisícového města. Do budoucna se počítá s vybudováním ještě větších reaktorů. "Horizont, o kterém dlouhodobě uvažujeme, je na úrovni pěti tun za hodinu," dodal Lang. Podle něj by chtěli do dvou až tří let zařízení otestovat také při zpracování nerecyklovatelných plastů a komunálního odpadu.

Společnost už také vyvinula v rámci výzkumu kontejnerovou jednotku na likvidaci nebezpečných odpadů přímo na místě. "Není nutné odpad převážet do nějakých centralizovaných zařízení," uvedl člen představenstva firmy Grischa Kahlen. Mobilní jednotka vznikla v rámci jednoho ze tří grantových projektů podpořených ministerstvem průmyslu. Další jsou zaměřené na zpracování čistírenských kalů a na výrobu vodíku z odpadních plastů. Podle Kahlena na projekty získali dotace v součtu za zhruba 120 milionů korun.