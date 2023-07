Protiofenziva postupuje podle plánu, uvedl šéf ukrajinské armády Zalužnyj

Kyjev - Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj v telefonátu s nejvýše postaveným americkým generálem Markem Milleym uvedl, že protiofenziva na Ukrajině postupuje podle plánu. Informovala o tom dnes americká CNN.

Jak uvedl Zalužnyj na facebooku, amerického generála "informoval o situaci na frontě". "Ukrajinští vojáci pokračují v plnění aktivních ofenzivních kroků. Situace se vyvíjí podle plánu, iniciativa je v našich rukou," dodal.

Zalužnyj Milleymu poděkoval za pokračující podporu Ukrajiny ze strany Spojených států. "Diskutovali jsme rovněž o naléhavých potřebách ukrajinských ozbrojených sil, pokud jde o zbraně a munici v souvislosti s pokračováním v osvobozování ukrajinského území od ruských okupantů," dodal.

Zalužnyj nedávno v rozhovoru s listem The Washington Post uvedl, že jej rozčilují názory, že postup ukrajinské protiofenzívy na východě a jihu země je pomalejší, než se čekalo. "To není show. To není show, kterou sleduje celý svět, na kterou se uzavírají sázky, anebo něco podobného. Každý den je každý metr (postupu) vykoupen krví," řekl.

Ukrajinci podle něj přesto postupují, i když možná ne tak rychle, jak by si přáli pozorovatelé. Vojáci dosahují postupu každý den, i když někdy třeba jen o 500 metrů, dodal. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského postup na bojišti zpomaluje i zaminované území.