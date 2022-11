Proticenzurní spolky jsou pro zákaz nadměrného blokování uživatelů internetu

Praha - Proticenzurní spolky podpořily zachování zákazu nadměrného blokování uživatelů internetu. Oznámily to dnes v tiskové zprávě ČTK. Senátoři zvažují tento takzvaný overblocking v novele autorského zákona zrušit nebo upravit kvůli neúměrnému postihu za jeho porušení, což chtějí zástupci provozovatelů sociálních sítí. Senát o předloze rozhodne koncem týdne.

Novela má po zásahu pirátských poslanců mimo jiné umožnit soudně zakázat provoz sdílení obsahu on-line, tedy například prostřednictvím YouTube, pokud by provozovatel opakovaně a neoprávněně zamezil nahrání příspěvku uživatele, odstraňoval jej nebo k němu znemožňoval přístup. Podle Richarda Němce z Asociace producentů v audiovizi je úprava postihu vadná, neúměrně přísná a zrušení služby by zasáhlo do práv všech jejích uživatelů.

Spolky Iuridicum Remedium a Za bezpečný a svobodný internet naopak pirátské změny podpořily, podle nich pomohou k ochraně uživatelů internetu. Za overblocking označily spolky "neúmyslné blokování legitimního obsahu ze strany automatizovaných filtrů", které mají zabránit šíření nelegálního obsahu. Filtry by měly být podle spolků schopné jednoznačně odlišit běžný uživatelský obsah. V opačném případě totiž hrozí, že nezávadný obsah filtry neumožní na internet nahrát nebo jej svévolně smažou. "Povinnost používat filtry se týká i největších platforem jako YouTube nebo Facebook, nedostatečná regulace by se proto dotkla skoro všech uživatelů internetu," zdůraznily spolky. Preventivní blokování nahrávaného obsahu by podle spolků mělo být možné pouze v případech, kdy je nahrávaný obsah shodný s již dříve zablokovaným obsahem.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) slíbil problematiku upravit do půl roku novelou o audiovizuálních službách. Senátní mediální komise ani hospodářský výbor v úterý zrušení ani zmírnění sankce nepodpořily, v kulturním výboru by to ale rád prosadil jeho předseda Jiří Růžička (za TOP 09).

Novela autorského zákona by měla také posílit pozici vydavatelů vůči provozovatelům internetových vyhledávačů typu společnosti Google, ale také sociálních sítí. Google, Twitter nebo Facebook budou muset získat od vydavatelů nebo jejich kolektivního správce licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Novela má stanovit také parametry licenčního poplatku. Za nedodržení by hrozila provozovatelům vyhledávačů pokuta až jedno procento jejich celosvětového ročního obratu, což se nelíbí zejména společnosti Google, která je provozovatelem nejužívanějšího internetového vyhledávače. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval senátory, aby z novely odstranili pro duplicitu definici dominantního postavení provozovatelů internetových vyhledávačů a jeho zneužití jako přestupku, neboť je již zakotvena v zákoně o ochraně hospodářské soutěže.