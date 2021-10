Proti zkrácení cyklu fotbalového MS je i Mezinárodní olympijský výbor

Ženeva - Proti zkrácení cyklu konání fotbalového mistrovství světa ze čtyř let na dva roky se postavil také Mezinárodní olympijský výbor. Podle prohlášení výkonného výboru MOV by to poškodilo rozmanitost a rozvoj ostatních sportů.

FIFA o záměru pořádat šampionát častěji informovala začátkem září. Návrh podpořily africká konfederace CAF a asijská AFC, důrazně proti jsou naopak UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL, fanouškovské skupiny i hráčská asociace FIFPRO.

Naposledy se proti zkrácení cyklu ve společném prohlášení vyslovily svazy Dánska, Švédska, Finska a Islandu a obavy z dopadu na ostatní sporty vyjádřil šéf Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient.

Ke kritikům se nyní přidal i MOV. "Představitelé řady sportů, zástupci fotbalových svazů, klubů, hráčské asociace i trenéři vyslovili obavy z plánu, který má FIFA zajistit větší příjmy. A my jejich obavy sdílíme," uvedl výbor v prohlášení.

"Zkrácení cyklu fotbalového mistrovství světa by vedlo ke kolizi s dalšími velkými sportovními akcemi. A to by ohrozilo vývoj sportů, jako je tenis, cyklistika, plavání, atletika a mnoha dalších," přidal MOV.

"Zvýšení počtu mužských akcí by navíc poškodilo boj za rovnost pohlaví, protože by to zkomplikovalo rozvoj ženského fotbalu. A také by to vedlo k výraznému navýšení fyzické i psychické zátěže hráčů," dodal MOV.

FIFA by chtěla zkrátit cyklus konání mistrovství světa od roku 2026. Zatím neupřesnila, kdy chce o návrhu rozhodnout, předseda asociace Gianni Infantinho by tak ale chtěl učinit do konce letošního roku.