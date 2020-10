Proti zákazu potratů demonstrovaly ve Varšavě desetitisíce lidí

Varšava - Navzdory koronavirovým restrikcím se dnes desetitisíce lidí z celého Polska zapojily ve Varšavě do protestního pochodu proti faktickému zákazu potratů. Polská vláda se chystá ztížit přístup k interrupcím po verdiktu ústavního soudu, který došel k závěru, že přerušení těhotenství i v případě těžkého poškození plodu odporuje ústavě. Dnešní demonstrace je označována za vyvrcholení protestů, do nichž se podle agentury AFP zapojily celkem statisíce lidí po celé zemi.

Účastníci dnešní akce se sešli před vládními budovami a také před sídlem vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Podle agentury DPA se demonstranti s transparenty, na kterých byly například nápisy "Moje tělo, moje volba" či "Bůh je žena", vydali do ulic za zvuku klaksonů a z amplionů je provázela slova řečníků, kteří ostře kritizovali vládu. Varšavská radnice odhadla účast na několik desítek tisíc lidí.

"Jsme připraveni bojovat až do konce," citovala agentura AFP jednu z organizátorek akce Martu Lempartovou. Pořadatelé mohou čelit i případnému stíhání, protože v Polsku nyní kvůli šířící se koronavirové nákaze platí nařízení, podle kterého se na veřejnosti může setkat maximálně pět osob.

"Jde o lidskou svobodu a důstojnost. Vůle lidí protestovat by měla být lekcí pro každého, kdo by tu chtěl zavádět autoritářské pořádky," citovala agentura AP další z pořadatelek Klementynu Suchanowovou.

V centru polské metropole na demonstraci dohlížel velký počet policistů. "Očekáváme, že to bude od rozsudku ten největší protest," uvedl policejní mluvčí Sylwester Marczak, podle něhož do města dorazily policejní posily. Na televizních záběrech bylo vidět, že policisté na některých místech bránili střetu demonstrantů se skupinami krajně pravicových aktivistů, kteří naopak do ulic vyšli verdikt ústavního soudu hájit. Agentura AFP uvedla, že několik lidí bylo zatčeno.

Menší protestní akce byly dnes svolány také v dalších městech, například v Krakově, Katovicích, Lodži či Vratislavi.

Demonstrace dnes v Polsku pokračovaly devátý den poté, co ústavní soud minulý čtvrtek vydal verdikt, podle něhož současná podoba potratového zákona z roku 1993 porušuje ústavu. Soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládnoucí stranou Právo a spravedlnost, chce změnit tu část zákona, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Na tyto případy podle statistik připadalo 98 procent legálních potratů v minulých letech. Povoleny mají zůstat interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Polský prezident navrhne mírnější znění protipotratového zákona

Polský prezident Andrzej Duda navrhne parlamentu mírnější znění nového návrhu protipotratového zákona, který se má zpřísnit po verdiktu ústavního soudu. Ten rozhodl, že přerušení těhotenství v případě poškození plodu odporuje ústavě, podle Dudy by ale měly mít na interrupci právo ženy, jejichž nenarozené dítě má závažné vývojové vady. Informovala o tom dnes agentura DPA.

Duda se snahou o mírnější postup v případě interrupcí odchýlil od stanoviska konzervativního vedení katolické země. Prezident chce prosadit, aby ženy mohly podstoupit potrat v případě, kdy lékařská vyšetření ukážou tak závažné poškození plodu, že by se dítě narodí mrtvé nebo zemře krátce po porodu. "Doufám, že v této věci nastane politický konsensus," uvedl Duda.

Minulý týden ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), shledal, že přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu odporuje ústavě. Na tyto případy podle statistik připadalo 98 procent legálních potratů v minulých letech. Povoleny zůstávají interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

V Polsku, které má už nyní jedny z nepřísnějších protipotratových předpisů v Evropě, se po verdiktu ústavních soudců zvedla vlna nevole u části veřejnosti. V zemi se konalo několik velkých demonstrací a další se má ve Varšavě uskutečnit dnes večer.