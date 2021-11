Proti Švédům dnes bude chytat Kváča, v obraně nechybí Jeřábek

Linköping (Švédsko) - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání turnaje Karjala v Linköpingu proti domácímu Švédsku s Petrem Kváčou v brance. V obraně nebude chybět Jakub Jeřábek, přestože se kvůli klubovým povinnostem připojil k týmu až v úterý před odletem na sever Evropy. Kapitánem mužstva na první akci série Euro Hockey Tour v sezoně bude útočník Michal Řepík, jeho asistenty právě Jeřábek a útočník Jakub Flek. Utkání začne v 19 hodin.

Kouč Filip Pešán při nominační tiskové konferenci nastínil plán, podle něhož by měl každý z tria vybraných gólmanů Petr Kváča, Štěpán Lukeš, Miroslav Svoboda odchytat během turnaje Karjala jedno utkání.

"Petr Kváča je v sestavě pro dnešní utkání, ale zatím to není napevno dané tak, že každý odchytá jedno utkání. Bereme to od zápasu k zápasu. Dneska jsme to rozhodli takhle a uvidíme, jak to půjde dál," řekl novinářům po dnešním rozbruslení asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Třicetiletý Jeřábek ze Spartaku Moskva hrál ještě v pondělí zápas Kontinentální ligy proti Novosibirsku. Nezúčastnil se proto ještě ani ani úterního tréninku. "Včera jsme to s Kubou probírali. Je připravený a chce hrát, tak nic nebrání tomu, aby naskočil do dnešního zápasu," potvrdil Špaček.

V civilu zůstanou dnes večer brankář Štěpán Lukeš a obránce Libor Zábranský. Kapitánské "céčko" bude mít na dresu dvaatřicetiletý Řepík, který je po omluvence zdravotně indisponovaného Milana Gulaše zároveň nejstarším hráčem Pešánova výběru.

Vedle boje o turnajový vavřín se s úvodním buly rozhoří také boj řady nominovaných hráčů o naději na účast na únorovém olympijském turnaji v Pekingu. "Jsou tady hráči, které jsme chtěli vidět. Starší, kteří už si něčím prošli, ale i ti mladší, máme tu takový dobrý mix. Všichni mají stejnou šanci a i když věříme, že turnaj se bude hrát s hráči NHL, máme v Evropě dobré hráče a myslím, že do toho mohou naskočit," řekl Špaček.

Cílů mají trenéři pro dnešek několik. "Chceme vidět rychlý přechod středního pásma, být agresivní, jít po puku, přitahovat se ke hře, hrát pohromadě na malém prostoru, prostě znepříjemnit Švédům tu jejich hru. Systémově Švédy zmáknutý máme, ale je to i o těch individualitách, co dorazí z evropských lig a jak se tým sestaví. První třetinu to bude možná trochu oťukávání, ale pak už budeme vědět, na čem jsme," uvedl Špaček.

Předpokládaná sestava ČR: Kváča - Jiříček, Jeřábek, D. Sklenička, Pýcha, Pyrochta, Ščotka, Mašín - Řepík, Chlapík, D. Kaše - Blümel, M. Špaček, M. Stránský - Flek, Jašek, Smejkal - L. Horký, O. Najman, P. Kousal - Kodýtek.