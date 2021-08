Proti Sofii bude základem dobrá obrana a efektivita, řekl plzeňský trenér Bílek

Plzeň - Podle trenéra plzeňských fotbalistů Michala Bílka bude ve čtvrtečním úvodním zápase 4. předkola Evropské konferenční ligy s CSKA Sofia pro domácí Viktorii základem dobrá obrana a proměňování šancí. Soupeře vzhledem k velkému počtu zahraničních hráčů nepovažuje za typické bulharské mužstvo.

"Je tam hodně cizinců. V poslední sestavě z jedenácti bylo devět zahraničních hráčů, takže s bulharským týmem to nemá až tak moc společného. Hodně to letos zkvalitnili a jejich ofenzivní síla je opravdu velká," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Budeme muset zlepšit defenzivu tak, abychom je nepouštěli do rychlých protiútoků a centrů ze strany, protože mají velmi dobrého útočníka, který ty centry zužitkovává. Dobře s nimi bránit bude základ. Věřím, že máme ofenzivní sílu a jsme schopni si vytvářet šance. Bude to také o produktivitě," přidal bývalý reprezentační kouč.

Jeho svěřenci ve 3. předkole vyřadili velšského outsidera The New Saints až v penaltovém rozstřelu. Úvodní překvapivou porážku 2:4 Západočeši dotáhli domácí výhrou 3:1, ale v obou duelech zahodili mnoho příležitostí. "Nelze teď očekávat, že si vytvoříme tolik šancí jako třeba proti Velšanům, to určitě nehrozí. Z těch několika šancí je potřeba branky vstřelit. V tom se také musíme malinko zlepšit, nejenom do defenzivní části," uvedl Bílek.

Uvědomuje si, jak důležité je pro Viktorii uspět, i proto, že v předchozích dvou sezonách skupinovou fázi evropských pohárů nehrála. "Chápu to tak, že postup do Konferenční ligy je pro Plzeň velmi důležitý cíl. Ale jinak se koncentrujeme jako na nejbližší zápas. Věděli jsme od začátku, že Plzeň se po dvou letech potřebuje dostat do evropských pohárů. Uděláme maximum pro to, aby se nám to podařilo," prohlásil šestapadesátiletý trenér.

Jednatřicetinásobní bulharští mistři si v sezoně kvůli kvalifikaci Konferenční ligy nechali odložit tři ze čtyř ligových utkání. Plzeň v tomto ročníku vyhrála sedm z osmi soutěžních duelů a vede domácí soutěž. "Na jednu stranu je lepší zápasy hrát, protože herní praxe je důležitá. Oni to pojali tak, že asi chtěli víc odpočinku. Uvidíme. Těžko říct, co je lepší. My jsme neuvažovali o tom, že bychom si nějaký zápas odložili," řekl Bílek.

Křídelník Adriel Ba Loua, který po dvojzápase se Sofií přestoupí do Lechu Poznaň, podle kouče bude mít velkou motivaci pomoci Viktorii k postupu. "Plně se koncentruje na dohrání svého angažmá tady a pak půjde dál. Věřím, že proti CSKA plus v jednom ligovém zápase nám hodně pomůže. Věřím, že by ho také hřálo, kdyby se Plzeň, jeho tým, dostal do Konferenční ligy," dodal Bílek.