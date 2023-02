Proti rušení letiště Líně protestovalo v Praze - Ruzyni zhruba 50 lidí

Praha - Proti rušení letiště Líně u Plzně kvůli výstavbě gigafactory na baterie do elektromobilů protestovalo v Praze u terminálu 4 ruzyňského letiště zhruba 50 lidí. Protest uspořádal Český svaz letectví. Další akce by se měla uskutečnit na letišti v dubnu. Na setkání to uvedl předseda svazu Václav Vašek.

Svaz se podle Vaška opakovaně snažil jednat s představiteli vlády, aby mu vysvětlili, proč chce stát zlikvidovat objekt, který je nezbytný pro obranyschopnost státu. Navíc poskytuje zázemí pro více než 70 letadel a několik leteckých škol. Na výzvy premiérovi Petrovi Fialovi i kompetentním ministrům podle něj nikdo v zákonné lhůtě nezareagoval. Protestující podpořil bývalý československý kosmonaut Vladimír Remek. Vyjádření vlády ČTK zjišťuje.

Podle majitele Letecké školy Štefana Koprdy z vládního usnesení ze začátku února vyplývá, že vláda chce letiště zlikvidovat i v případě, že si Volkswagen lokalitu pro gigafactory nakonec nevybere. Vláda 1. února schválila mandát pro jednání o hledání náhradního letiště.

Zástupci svazu plánují v březnu po inauguraci oslovit nového prezidenta Petra Pavla, který již dříve uvedl, že považuje rušení letiště za riziko. Na 15. dubna potom svaz plánuje další protest přímo na letišti, které je páté nejvyužívanější v Česku.

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Rozhodnout by měl do konce března. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Vláda na začátku února schválila nezávazné memorandum o porozumění s Volkswagenem.

Předpokládaná investice do gigafactory se pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt podle premiéra pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.