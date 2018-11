Praha - Proti vyslovení nedůvěry vládě je 48 procent lidí, pád kabinetu by naopak přivítalo 44 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Zhruba třetina lidí podporuje pokračování nynější menšinové koalice ANO a ČSSD, ale 29 procent Čechů by přivítalo změnu premiéra.

Vyšetření kauzy Čapího hnízda je důležité pro dvě třetiny české veřejnosti. Více než polovina lidí se domnívá, že premiér Babiš se v reakci na reportáž o údajném únosu svého syna nevyjádřil dostatečně a důvěryhodně. Naopak 27 procent lidí premiér přesvědčil, pětina dotázaných neumí situaci posoudit.

Poslanci budou o vyslovení nedůvěry hlasovat v pátek. Schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na prohlášení syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem. Opozici se asi nepodaří kabinet sesadit, protože nemá dohromady potřebných 101 hlasů.

Současnou vládu podle průzkumu nejčastěji podporují příznivci ANO, KSČM a SPD. V případě sympatizantů sociální demokracie je názor přibližně vyrovnaný.

Asi pětina lidí by chtěla demisi vlády a předčasné volby. Šest procent dotázaných preferuje úřednickou vládu a pět procent Čechů si myslí, že by ministry za ČSSD měli nahradit nominanti SPD.

Vládní krizi před deseti dny odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér podle něj chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií a novináři zneužili jeho duševní onemocnění.

V centru Hradce Králové dnes večer za odstoupení Babiše demonstrovaly stovky lidí. Na transparentech účastníků se objevily například nápisy: "Demisi, Estébáku táhni, Babiš - Zeman ohrožují demokracii nebo Nechceme Babišistán". V Liberci pochodovaly za premiérovu demisi desítky. "Chceme slušného premiéra", "My se koupit nedáme", "Demisi, demisi" znělo centrem Liberce. Dav, který po 16:00 vyrazil od Severočeského muzea přes centrum směrem k vlakovému nádraží, se rozrůstal, jak se cestou přidávali další a další lidé.