Proti koronaviru v Británii bojují i Češi

Londýn - Britská vláda zvýšila přípravu zdravotníků ve frontové linii na příliv kriticky nemocných pacientů na jednotky intenzivní péče. Během víkendu nakoupila milion ochranných masek a do jejich distribuce stejně jako rozdávání dalších ochranných pomůcek teď zapojila armádu. Podle sdružení britských lékařů (DAUK) nemají někteří jeho členové v nemocnicích přístup k ochranným pomůckám buď vůbec, nebo jen k těm s prošlým datem spotřeby.

Blazeovaný přístup části britského zdravotnického systému i britského establishmentu nenechával v posledních dnech v klidu českého anesteziologa Petra Martinovského. Pracuje už dvanáctý rok jako konzultant na specializovaném kardiologickém a plicním pracovišti v Blackpoolu, které je spádovou klinikou pro 2,5 milionu obyvatel hrabství Lancashire a Cumbria na severozápadě Anglie.

"Teprve koncem týdne se mu společně s kolegy podařilo přesvědčit vedení kliniky, aby udělali inventuru ochranných pomůcek a ventilátorů," vypráví manželka Iveta, která stejně jako Petr vystudovala koncem 90. let medicínu v České republice. Její manžel společně s vedením kliniky sestavil plán a klinika zrušila až na výjimky veškeré plánované zákroky. "Teď už je trochu klidnější," shrnuje Iveta manželovo rozpoložení.

"Na klinice mají k dispozici dvacet lůžek intenzivní péče s ventilátory, v případě potřeby rozšíří už existující kapacitu jednotky intenzivní péče v hlavní blackpoolské nemocnici," říká Iveta. Stejně jako manžel kvituje ohlášený záměr britské vlády zvýšit počet ventilátorů, které budou mít britské nemocnice k dispozici, současně však dodává: "Samotné ventilátory nestačí, musíte mít také dostatek vyškoleného personálu, který je umí používat. A to může být úzké hrdlo britského zdravotnického systému. O takzvané intubaci pacienta, tedy zavedení dýchací trubice s kyslíkem přímo do plic, může rozhodnout pouze konzultant, a těch nemusí být v kritickém okamžiku v nemocnici dostatek," obává se doktorka.

Manželé Martinovští zažívají právě teď v Blackpoolu zřejmě nejnáročnější období svého profesního života. "Naordinovali jsme si víkend bez televizního a rozhlasového zpravodajství, abychom se vyhnuli dalšímu stresu," popisuje pár posledních dní Iveta. "Když bylo v sobotu a v neděli hezky, vyrazili jsme s dětmi na procházku do přírody. Ovšem jen do míst, kde jsme věděli, že budeme sami," upřesňuje manželka českého lékaře, který může brzy zachraňovat životy některých z 1,5 milionu britských pacientů, které vláda řadí do rizikové skupiny a radí jim, aby zůstali příštích dvanáct týdnů v přísné domácí karanténě.

Do rizikové skupiny, výhradně kvůli svému věku, patří také člen horní sněmovny britského parlamentu lord Dubs, který se před 87 lety narodil v Praze. V létě 1939 přijel s dětským vlakovým transportem organizovaným Nicholasem Wintonem do Londýna a Británie se mu stala druhým domovem.

"Do parlamentu jsem přestal docházet před týdnem, hned poté, co vláda předepsala lidem starším sedmdesáti let tříměsíční karanténu," uvedl Alf Dubs v telefonickém rozhovoru s ČTK. Agendu parlamentního klubu Labouristické strany řeší společně s jeho dalšími členy prostřednictvím internetu.

S dodržováním karantény nemá Dubs zatím problém: "Vyřizuji milion e-mailů, které se nashromáždily v mé schránce. O jídlo a další základní potřeby se nám stará dcera nebo sousedé," vysvětluje politik, který se hlásí ke svým českým kořenům a počátkem roku požádal o cestovní pas České republiky.

Jakkoliv Alf Dubs odmítá veřejně či soukromě postup britské vlády politizovat, je však kritický vůči tomu, jak dlouho Boris Johnson váhal se zavedením přísnějších opatření. "Zákaz cestovat měl přijít mnohem dříve. Jako ostrovní země jsme mohli být mnohem důslednější při kontrolách na hranicích a omezit mnohem dříve letecký provoz s Itálií a Španělskem," říká Dubs.