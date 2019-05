Proti Kanadě bude chytat Bartošák, Chytil a Sklenička nehrají

Bratislava - Čeští hokejisté nastoupí v semifinále mistrovství světa v Bratislavě proti Kanadě s Patrikem Bartošákem v brance. Záda mu bude krýt Pavel Francouz, který se zotavil z lehčí virózy. Mimo sestavu zůstali bek David Sklenička, útočník Filip Chytil a třetí brankář Šimon Hrubec. Zápas začne v 19:15. Vítěz se utká o zlato s Finskem, které udolalo 1:0 dosud suverénní Rusko.

Trenéři v čele s hlavním koučem Milošem Říhou se rozhodli opět pro hru se sedmi obránci a třinácti útočníky. V porovnání s vítězným čtvrtfinálovým duelem proti Německu (5:1) nahradil Petr Zámorský na pozici sedmého beka Skleničku.

Třináctým útočníkem místo Jakuba Vrány bude Hynek Zohorna, Vrána se posunul do čtvrté útočné formace k Michalu Řepíkovi s Tomášem Zohornou. S nimi začínal duel proti Německu Ondřej Palát, od třetí třetiny ale nahradil Chytila ve druhém útoku a už v něm spolu s centrem Radkem Faksou a druhým křídlem Dmitrijem Jaškinem zůstal.

"Je to další zápas v turnaji, pro nás samozřejmě hodně důležitý. Myslím, že budeme připravení. Jde o to, abychom od první do šedesáté minuty hráli hokej, co chceme. Cítím v mužstvu velkou sílu. Hrajeme tady dobře a věřím, že to kluci přenesou i do dnešního zápasu," řekl novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

Kanaďané mají na turnaji stejnou bilanci jako český výběr - vyhráli sedm zápasů z osmi. "Kanada hraje velmi rychlý hokej, dobře forčekuje po celém kluzišti a snaží se neustále střílet nebo jinak dostat puk před branku, kde je vždycky někdo připraven na teč nebo dorážku. Na zámořský výběr hrají až nezvykle týmově, drží hodně pospolu," uvedl Reichel.

Zápas budou rozhodovat jako hlavní rozhodčí Fin Mikko Kaukokari a Američan Jeremy Tufts, na čarách jim budou asistovat Rus Gleb Lazarev a Fin Hannu Sormunen.

Čechům by semifinálový úspěch zajistil první medaili po sedmi letech čekání a finále by hráli poprvé od roku 2010, kdy v Německu slavili titul. Kanada by se do boje o zlato dostala již počtvrté za posledních pět šampionátů. V letech 2015 a 2016 zvítězila, útok na zlatý hattrick pak zhatili ve finále MS 2017 Švédové. Loni v Dánsku byli Kanaďané čtvrtí.

Čeští hokejisté se bez ohledu na konečný výsledek vrátí domů v pondělí. Zatímco do Bratislavy cestovali již v úterý 7. května vlakem, zpátky poletí letadlem. V Praze přistanou kolem druhé hodiny odpolední na terminál 3, následně je čeká tisková konference v hotelu Holiday Inn.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, J. Vrána - H. Zohorna.