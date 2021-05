Proti Dánsku bude chytat Hrubec, vrací se Zohorna

Riga - Čeští hokejisté nastoupí v dnešním utkání na mistrovství světa v Rize proti Dánsku, který začne v 15:15, se Šimonem Hrubcem v brance. Jednička výběru kouče Filipa Pešána dostala v sobotním duelu proti Velké Británii (6:1) volno a chytal Roman Will. Poprvé od druhého utkání se Švýcarskem (2:5) se vrací do sestavy třiatřicetiletý útočník Tomáš Zohorna a na tribuně zůstane Matěj Blümel, který dnes slaví 21. narozeniny.

Ještě po ranním rozbruslení trenéři sestavu tajili a naznačili, že se do branky vrátí Hrubec. "Naděje, že bude chytat, je veliká. Sestavu ale řekneme až hodinu před utkáním," řekl v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

V pozměněném složení nastoupí první útok, kam se podobně jako v závěru minulého utkání k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi zařadí Radan Lenc. Filip Zadina se místo něj přesunul do třetí formace k Michaelu Špačkovi a Matěji Stránskému.

Hrubcovi bude krýt záda Will, na tribuně zůstanou třetí gólman Petr Kváča, obránce Michal Moravčík a útočníci Blümel, Adam Musil a Lukáš Radil. Zraněný zadák Ondřej Vitásek minulý týden z Rigy odcestoval domů.

Hokejisté mají na pátém místě skupiny A z pěti zápasů osm bodů. Stejně jich získali šestí Dánové, kteří se dnes v případě neúspěchu s turnajem rozloučí. Pokud Pešánův výběr zvítězí, může mu pomoci k jistotě čtvrtfinále případné večerní zaváhání Švédska s Ruskem. Jinak bude český tým v úterý od 15:15 SELČ bojovat o play off se Slovenskem.

"Nálada je bojovná. Víme, že nás čeká těžké utkání a musíme ho zvládnout. Dánové jsou hodně nebezpeční. Viděli jsme to v jejich zápase se Švédy, nebo v jakémkoliv utkání. Slováci proti nim byli trpěliví a na konci jim dali gól," prohlásil Straka.

Pokud by Češi proti Dánsku nebodovali, přišli by o naději na play off. "To je ten tlak, který každý vnímá. To je to hezké na hokeji, když o něco jde. Dokázali jsme to v zápase se Švédskem a kluci ví, o co nám jde. Těším se na to a myslím, že kluci taky. Po Bělorusku musí být každé utkání vítězné, abychom se dostali dál. Je to další naše čtvrtfinále," doplnil Straka

.Dánové poslední dva vzájemné souboje vyhráli a shodně to bylo po samostatných nájezdech. V roce 2014 na mistrovství světa v Minsku slavili po výsledku 4:3 v osmém duelu se samostatnou českou reprezentací vůbec první úspěch a o dva roky na světovém šampionátu v Moskvě ho díky výhře 2:1 zopakovali. Pro Čechy je to dnes první příležitost k odvetě.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Lenc, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Zadina, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - T. Zohorna.