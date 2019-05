Praha - Po týdnu opět tisíce lidí v centru Prahy protestovaly proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Zaplnili většinu Staroměstského náměstí, podle organizátorů ze spolku Milion chvilek jich přišlo přes 20.000, tedy víc než před týdnem. Spolek požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Žádá také záruky, že nenastanou změny na vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství až do doby, než se Babiš očistí před soudem v kauze Čapího hnízda. Před lidmi vystoupili i politici. Lidé demonstrovali i v Brně a Ostravě.

Pokud nebudou požadavky naplněny, chce uskupení za týden uspořádat na Staroměstském náměstí další protest. Za dva týdny plánuje demonstraci přenést na Václavské náměstí.

Lidé dnes na Staroměstském náměstí zvonili klíči, pískali na píšťalky a chvílemi skandovali "Nejsme slepí" nebo "Je to pravda, je to tak, vládne nám tu estébák". Na transparentech měli nápisy "Babiš sobě, národ v hrobě", "A dost!", "Babiš patří za mříž" nebo "Bureši! Spravedlnost nezlomíš!" s odkazem na krycí jméno, které měl Babiš podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) jako agent komunistické Státní bezpečnosti (StB). Řada transparentů a letáků vyzývala premiéra k demisi.

Mezi účastníky protestů byli studenti, rodiny s dětmi i senioři. Po týdnu opět přišel i bývalý premiér z ČSSD Bohuslav Sobotka, který měl ve vládě s Babišem ostré spory. Podle zpravodajky ČTK se dnes sešlo víc lidí než před týdnem. Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář účast odhadl o polovinu vyšší než minulé pondělí, kdy se podle jeho odhadu zúčastnilo 15.000 lidí. Před týdnem pršelo, dnes lidé nezmokli.

Mluvčí protikorupčního uskupení Rekonstrukce státu Tereza Krištofová protestujícím představila sedm pojistek pro nezávislejší justici, které by politici měli zahrnout do zákonů. Jsou mezi nimi transparentní výběrová řízení na místa žalobců a soudců nebo odstranění možnosti, aby vláda mohla odvolat Nejvyššího státního zástupce. Ze zákonů by podle uskupení měla zmizet místa, která ministryni spravedlnosti umožňují vyvíjet nátlak na justici.

Z politiků vedle zástupců parlamentní opozice před lidmi promluvil i poslanec vládní ČSSD a bývalý náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, na kterého lidé pískali. Někteří politici se přihlásili k sedmi pojistkám Rekonstrukce státu nebo vyzývali k účasti v evropských volbách, aby je nevyhrálo hnutí ANO.

Odpůrci Benešové tvrdí, že tato advokátka a někdejší nejvyšší státní zástupkyně už dva roky otevřeně straní Babišovi ohledně jeho trestního stíhání. Její jmenování ministryní krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v premiérově kauze označují za možný "největší zásah do justiční moci od listopadu 1989". Babiše policie obvinila z podvodu při získání dotace 50 milionů korun na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Premiér kauzu označuje za účelovou.

Benešová, která radí prezidentu Miloši Zemanovi, uvedla po první vlně demonstrací, že si tlaky nepřipouští a že s nimi u ní demonstranti nepochodí. Babiš při jejím uvedení do úřadu zdůraznil, že justice ohrožena není - podle něj jsou to "vymyšlené věci".

V Brně demonstrovaly proti Benešové a Babišovi tisíce lidí

Tisíce lidí dnes na Dominikánském náměstí v Brně před Novou radnicí stejně jako minulé pondělí demonstrovaly proti dosazení Marie Benešové (ANO) do funkce ministryně spravedlnosti. Podle odhadů ČTK přišly 3000 až 4000 lidí. Mezi požadavky demonstrantů a organizátorů patří demise Benešové a záruky, že premiér Andrej Babiš nebude ovlivňovat justici. Benešová se stala ministryní krátce poté, co policie navrhla obžalovat premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Organizátoři, kterými jsou v Brně lidé ze spolku Společně Brno, jsou odhodláni každé pondělí demonstrovat, dokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny. Příští demonstrace se mají uskutečnit příští pondělí 13. května. "Pokud každý opět vezme tři kamarády či známé, kterým není současná situace lhostejná, bude nás opět víc a to je důležité," řekli k davům organizátoři.

V Brně dnes nevystupovali samostatní řečníci, ale na velkoplošné obrazovce byly přenášeny projevy z pražské demonstrace. Mezi demonstranty byli tak jako minule lidé různého věku i sociálních vrstev, mezi demonstrujícími byl například senátor a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (STAN).

Lidé opět na transparentech kritizovali premiéra Babiše i prezidenta Miloše Zemana. V letáčku, který dnes rozdávali, varují před největším zásahem do justice od roku 1989 a jde podle nich o přežití právního státu.

Odpůrci Benešové tvrdí, že tato advokátka a někdejší nejvyšší státní zástupkyně už dva roky otevřeně straní Babišovi ohledně jeho trestního stíhání. Její jmenování ministryní krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v premiérově kauze označují za možný "největší zásah do justiční moci od listopadu 1989". Babiše policie obvinila z podvodu při získání dotace 50 milionů korun na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Premiér kauzu označuje za účelovou.

Benešová, která radí v oblasti justice prezidentu Miloši Zemanovi, uvedla po první vlně demonstrací, že si tlaky nepřipouští a že u ní demonstranti nepochodí. Babiš při jejím uvedení do úřadu zdůraznil, že justice ohrožena není - podle něj jsou to "vymyšlené věci".