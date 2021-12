Proti Barceloně mi to klape, řekl Müller po 50. gólu v Lize mistrů

Mnichov - Útočník Bayernu Mnichov Thomas Müller ve středečním závěrečném duelu skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů potvrdil, že se mu proti Barceloně daří. Jubilejním 50. gólem v soutěži přispěl k výhře bavorského celku 3:0. Na tento milník dosáhl jako první Němec v historii a celkově jako osmý hráč. Osm branek vstřelil katalánskému klubu, což se mu v Lize mistrů proti žádnému jinému soupeři nepovedlo.

"Proti Barce mi to klape. Padesát gólů v Lize mistrů je impozantní číslo. Ještě mám před sebou kus cesty, tohle není konec," citoval dvaatřicetiletého Müllera klubový web.

Skóre zápasu v prázdné Allianz Areně otevřel v 34. minutě, kdy si naběhl do malého vápna na centr Roberta Lewandowského a hlavou přehodil gólmana Marca-Andrého ter Stegena. Jeho trefu potvrdila až branková technologie, jelikož míč přešel brankovou čáru jen těsně.

"Všiml jsem si, že míč je vysoko a že ho nemůžu usměrnit. Šlo jen o to vrátit ho tam, odkud přiletěl, zvolit oblouček. Je fajn, že to tak dopadlo. Jak se říká, byl to Müllerův gól," prohlásil německý reprezentant.

Těsně před koncem úvodního dějství zvýšil na 2:0 Leroy Sané. Po jeho zásahu Müller na spoluhráče křičel, aby šli za dalším gólem. Konečný stav zařídil po změně stran Jamal Musiala. "Když máte někoho, kdo ostatní vede a je aktivní, tak to spoluhráče žene vpřed. V utkání bez fanoušků je to ještě důležitější," pochválil Müllera trenér Julian Nagelsmann.

Bavorský velkoklub porazil Barcelonu ve skupině 3:0 i podruhé a zapříčinil se o její "přeřazení" do Evropské ligy. "Hráli jsme dobře. Ne všechno se povedlo. Barca vysoko presuje a snaží se vás dostat pod tlak, čímž se otvírá prostor pro křídelní hráče. Občas načasování přihrávek a náběhů nebylo ideální. Ve druhé půli jsme si mohli počínat lépe. Ale užili jsme si to," konstatoval Müller.

Bayern prošel hlavní fází Ligy mistrů bez ztráty bodu se skóre 22:3. Vyrovnal tím rekord soutěže, který sám stanovil v ročníku 2019/20. Také tehdy ovládl skupinu s kladným rozdílem 19 branek.

"Je to dobrý poměr, vedli jsme si velmi dobře. Na Barcelonu jsme si věřili. Hráli jsme proti slavnému týmu, který musel zvítězit. Vůbec jsme je ale nepustili do zápasu. Ve druhém poločase jsme bránili trochu hlouběji a nechali jsme je častěji na míči. Myslím si, že kdybychom přidali, dali bychom víc gólů," řekl čtyřiatřicetiletý Nagelsmann.