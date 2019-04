Praha - Přes nepříznivé počasí se v pondělí v Praze sešly tisíce lidí k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti. Staroměstské náměstí, kam přišli v pochodu z Hradčan, zaplnili zhruba ze tří čtvrtin. Podle organizátorů jich bylo asi 15.000. Protesty se konaly i v dalších větších městech. Babišovi odpůrci ze spolku Milion chvilek se obávají, že v Česku je ohrožena nezávislost justice. Pokud do vedení ministerstva spravedlnosti nastoupí Marie Benešová, protest chtějí za týden zopakovat s účastí politiků. Premiér Babiš soudí, že lidé mají právo vyjádřit jiný názor, znovu ale odmítl souvislost mezi jmenováním Benešové a vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo, v níž čelí obvinění.

Spolek demonstraci svolal právě na protest proti dosazení Benešové do čela české justice. Premiér poradkyni prezidenta Miloše Zemana a exministryni spravedlnosti navrhl jmenovat namísto dosavadního ministra Jana Kněžínka (za ANO). "Nechceme, aby premiér Babiš dostal justici pod kontrolu účelovou výměnou ministra spravedlnosti den poté, co policie navrhla Babišovu obžalobu," uvedli organizátoři. Spolu s dalšími novými členy kabinetu se Benešová ujme funkce v úterý. Babiš i Benešová odmítají, že by chystali personální změny ve státním zastupitelství.

Babiš večer v České televizi řekl, že lidé mají právo vyjádřit jiný názor, považuje to za důkaz, že v Česku funguje demokracie a svoboda. Pozastavil se nicméně nad tím, že účastníci protestu v Praze měli stejné transparenty i stejné deštníky. Znovu odmítl názor demonstrujících, že výběrem Benešové chce ovlivnit další vývoj kauzy Čapí hnízdo, v níž policie navrhla obžalovat i předsedu vlády. "Čapí hnízdo nikoho nezajímá," prohlásil Babiš.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář lidem na Staroměstském náměstí řekl, že si nepřejí ovládnutí justice premiérem a Hradem. Protest podle něj požaduje nezávislého ministra spravedlnosti, a tím Benešová není. Cílem také je, aby do rozhodnutí soudu o Babišovi nenastaly změny na Nejvyšším a vrchních státních zastupitelstvích. Pokud Benešová na ministerstvo nastoupí, za týden se podle Mináře uskuteční další protest opět na Staroměstském náměstí.

Demonstranti drželi vlajky ČR a Evropské unie, na transparentech měli nápisy Demisi! a Rezignace! nebo vyobrazení Babiše s Kněžínkovou hlavou a textem Spravedlnost jsem já. Některé nápisy byly namířené i proti Zemanovi. Při pochodu z Hradčan účastníci skandovali Nezávislost justice!, Benešovou nechceme!, Babiše do koše!, Demisi!, Chceme právní stát! nebo Máme toho dost! Stovky lidí se před deštěm kryly deštníky v barvách trikolory, kterých 600 pořídili organizátoři.

Babiš nechce "do tepláků", a Pražský hrad proto hledal ministryni, která by dokázala justici ochočit, řekl účastníkům na Staroměstském náměstí ředitel protikorupční organizace Transparency International ČR David Ondráčka. Lidé opakovaně skandovali Hanba! a Nejsme slepí! nebo pískali. Zhruba hodinovou demonstraci na Staroměstském náměstí zakončil zpěv státní hymny.

Demonstrace za nezávislost české justice byla svolána také v desítkách dalších měst. V Liberci se podle odhadu ČTK sešla zhruba stovka lidí, dvě stovky v Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích, víc než 500 v Hradci Králové. V Brně se podle odhadu zpravodaje ČTK shromáždilo nejméně 3500 lidí.

Sdružení Milion chvilek vzniklo předloni po sněmovních volbách. Babiše vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména to, že bude podporovat a rozvíjet demokracii v ČR. Protože podle spolku své sliby nemyslel vážně, přišli jeho členové loni v únoru s kampaní Milion chvilek pro demokracii. Za sto dní chtěli získat milion podpisů od lidí, kteří si myslí, že má Babiš odstoupit z čela vlády. Petici dosud podepsalo víc než 333.000 lidí.