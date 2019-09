PROTEXT VIDEO: Zahájení Technologického fóra veletrhu FOR ARCH

Praha - Na digitalizaci stavebnictví a rekodifikaci stavebního práva se zaměří letošní jednodenní odborná konference Technologické fórum: digitalizace_stavební právo, která se uskuteční v úterý 17. září v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech v rámci prvního dne stavebního veletrhu FOR ARCH. Akce začíná v 09:30, zahájení konference můžete sledovat v přímém přenosu:

Česká republika čeká na nový stavební zákon již více než 20 let. Věcný záměr zákona schválila vláda koncem června, přičemž harmonogram počítá s jeho platností od roku 2021. Od začátku února, kdy ministerstvo pro místní rozvoj věcný záměr představilo, se ale objevila řada připomínek.

Hlavním cílem nového zákona má být zjednodušení a urychlení stavebního řízení. Územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí by se měly podle nové legislativy sloučit do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá i s fikcí souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Přednáškových bloků i úvodní panelové debaty odborné konference se zúčastní zástupci investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů.

Cíle diskusního setkání k aktuálním tématům ze stavebního oboru:

ve spolupráci s odbornými partnery položit základ akce, která se stane významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH

vybudovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé

podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům

Hlavní cílové skupiny:

státní správa

samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)

vystavovatelé veletrhu FOR ARCH

městští inženýři, projektanti

městští architekti

realizační firmy, developeři