PROTEXT VIDEO: Začíná přechod k DVB-T2, na vysílačích Praha Žižkov a Cukrák

V posledním listopadovém týdnu začne v Praze a středních Čechách přechod nový standard televizního vysílání DVB-T2 v České republice, a to z vysílačů Žižkov a Cukrák. O závěrečných detailech budou na tiskové konferenci 25. listopadu od 9:00 informovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ředitel České televize Petr Dvořák a ředitel Českých Radiokomunikací Vít Vážan.

Minutu před půlnocí 27. listopadu České Radiokomunikace vypnou vysílání programů České televize ve stávajícím standardu DVB-T a lidé si budou muset naladit DVB-T2. K tomu budou potřebovat televizor s tunerem pro nový standard, nebo set top box. K 8. lednu pak bude následovat vypínání komerčních stanic, jako je Prima, Nova, Barrandov a dalších ze Žižkova, a 15. ledna z Cukráku.





Na nový standard televizního vysílání DVB-T2 je připraveno 56 procent domácností, což je o 12 procentních bodů více než před půl rokem a dvojnásobek stavu na konci minulého roku. V Praze a středních Čechách, kde přechod začne, je vybavenost domácností vyšší. O přechodu na DVB-T2 ví 92 procent obyvatel Česka, zatímco na jaře to bylo 83 procent. Vyplývá to z průzkumu pro ministerstvo průmyslu a obchodu z přelomu října a listopadu na vzorku více než 2000 respondentů.



Celý přechod by měl být dokončen do poloviny příštího roku. Důvodem změny je potřeba uvolnit část frekvencí z televizního vysílání pro rychlé mobilní sítě. S DVB-T2 diváci získají možnost příjmu televizních programů v HD kvalitě a širší výběr stanic. Televizní signál z pozemních vysílačů využívá asi 60 procent domácností. Zbytek dává přednost kabelové televizi, satelitu nebo IP TV.