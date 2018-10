ČTK bude v úterý 2. října v servisu PROTEXT VIDEO vysílat živě konferenci Tradiční české značky dobývají svět, která se od 15:00 uskuteční na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Konference by se měli mimo jiné zúčastnit ministryně průmyslu Marta Nováková, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, generální ředitel EGAP Jan Procházka, ředitel exportního a strukturovaného financování ČSOB Jan Nývlt, předseda představenstva a vlastník Wikov Industry a.s. Martin Wichterle a konstruktér Škoda Auto a.s. Martin Hrdlička.

TK začne v 15:00 hod.: