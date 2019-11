PROTEXT VIDEO: Sbírka potravin v hypermarketu TESCO v pražském Edenu

V 750 obchodech po celé České republice mohou lidé v sobotu 23. listopadu od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží potřebným. Jak sbírka probíhá, se s námi můžete od 9:30 do 11:30 podívat v hypermarketu TESCO EXTRA v pražském Edenu s průvodkyněmi Michaelou Badinkovou a Michaelou Maurerovou.

Sbírka potravin zejména pro seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, handicapované i lidi bez domova a v nouzi se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně a je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

„Za sedm let, kdy potravinové sbírky probíhají, bude tato podzimní největší a nejrozsáhlejší. Do akce se zapojí největší počet obchodů, čímž budeme mít pokryty všechny oblasti České republiky. Navíc počítáme s účastí mnoha firem a dalších institucí, v nichž se budou konat interní sbírky,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, a dodala: „Lidé mohou v jednotlivých prodejnách odevzdat zakoupené trvanlivé potraviny či drogistické zboží dobrovolníkům, které snadno poznají podle zelené zástěry s logem sbírky. Darované zboží se převeze ve spolupráci s firmou Raben Logistics Czech do skladů potravinových bank, odkud se následně rozveze potřebným. Sbírku potravin pomáhají po celém Česku organizovat tisíce dobrovolníků.“

Do Sbírky potravin se po jarní premiéře znovu zapojily i on-line obchody iTesco a Rohlik.cz, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii v termínu od 20. listopadu do 3. prosince.