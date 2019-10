PROTEXT VIDEO: Kulatý stůl na téma dopadů umělé inteligence na život

ČTK bude dnes v servisu PROTEXT VIDEO vysílat živě diskusi předních odborníků IT Kirka Bresnikera, hlavního architekta společnosti Hewlett Packard Enterprise, generálního ředitele HPE ČR Jana Kameníčka a dalších. Tématem jsou dopady umělé inteligence na naši ekonomiku, životní styl i hodnoty. Akce začíná v 10:00 v pražském centru Cubex.

Jak ovlivní umělá inteligence průmysl 4.0?

Jak IT změní náš životní styl a hodnoty?

O velkých datech mluví každý, ale umějí s nimi firmy pracovat?

To jsou hlavní témata konference HPE Discover More, na které promluví opravdové hvězdy oboru Kirk Bresniker a Jan Zadák a další veličiny z IT. Sleduje s námi úvodní tiskovou konferenci a kulatý stůl. Dozvíte se unikátní novinky Hewlett Packard Enterprise (HPE) pro Českou republiku a také z technologické konference, s níž HPE navštěvuje metropole celého světa. Jde o spojnici mezi světem budoucnosti byznysu, trendů, konceptů a technologiemi HPE. Témata pro Prahu jsou především umělá inteligence, práce s velkými daty a jak je využívat a pracovat s nimi efektivně.

V blízké budoucnosti se pojem datové centrum může stát paradoxem, jelikož převážná část dat se nikdy do centra nedostane a bude pobývat po celou dobu svého životního cyklu někde v síti či na jejím okraji. Ale to není jediná zavedená konvence v IT, která takto bude převrácena na hlavu. Pokud dnes funkčnost vzniká programováním, tak zítra to bude natrénováním. Data napříště nebudou nákladovou položkou, kterou se snažíme optimalizovat, místo toho budou nanejvýš ceněnou surovinou. A to vše se děje za současného slábnutí Moorova zákona a za stupňujících se stále složitějších bezpečnostních hrozeb.

Tak co z toho vyplývá pro architekturu a techniku vůbec, abychom byli připraveni explozi dat převést do pozitivní exploze příležitosti? Jak zúročíme potenciál každého bajtu dat, jedno zda v naší síti nebo v jakémkoliv cloudu? To vše se dozvíte z přednášky Kirka Bresnikera.

Jan Kameníček přinese pohled na aktuální témata v souvislostech: ovlivnění světa, ekonomiky, segmentů trhu, zemí a firem digitální transformací; disruptivní inovace a nové technologie; konkurenceschopnost, efektivita a udržitelnost; průmysl 4.0, technický pokrok, automatizace, zapojování umělé inteligence; znalosti, dovednosti a schopnosti lidí, které jsou klíčové pro úspěch v novém digitálním světě; vize, strategie a leadership; dovednostní ekonomika; implikace do IT a další souvislosti.