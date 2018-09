Nejsou lidi. Tímto povzdechem shrnuje většina personalistů aktuální situaci na pracovním trhu. A začíná přemýšlet: Jak nějaké získat? Čím je přesvědčit? Co je pro ně důležité? Je pro ně naše firma dostatečně atraktivní? Umíme vybrat ty nejvhodnější a dostatečně efektivně? Tomuto tématu se budou věnovat profesionálové z oboru PR komunikace a HR z České republiky i zahraničí na konferenci Asociace Public Relations Agentur (APRA) s názvem PR summit 2018. ČTK bude slavnostní zahájení konference a úvodní prezentaci předsedy výkonné rady APRA Jana Kučmáše přenášet živě v servisu PROTEXT VIDEO. Akce v prostorách Grandior Hotelu Prague začíná ve středu 12. září 2018 v 09:00.

Jednou z největších výzev současného PR je employer branding, dlouhodobá práce s obrazem společnosti v očích potenciálních i stávajících zaměstnanců. Pověst, která firmu provází, dokáže být tím nejlepším pomocníkem pro HR a pro nábor nových kolegů - může pomoci nejen krátkodobě, ale vytváří dlouhodobý základ pro hledání těch pravých a udržení těch, co se osvědčili.

Od odborníků uslyšíte, co různým typům společností pomohlo, na jaké překážky při tom narazily. Konkrétní příklady z praxe ukáží ten správný směr při řešení otázky, jak co nejefektivněji využít služeb PR pro HR. Celodenní konference PR Summit 2018 – PR pro HR, kterou pořádá APRA, pomůže načerpat inspiraci, jak novým kolegům ukázat cestu do vaší společnosti nápaditě, atraktivně a s přesvědčivými výsledky.

Začátek videopřenosu je v 9:00