PROTEXT VIDEO: Konference Nejen Huawei o čínských technologiích v EU

Konference Beyond Huawei: Europe’s adoption of PRC technology and its implications (Nejen Huawei: Používání čínských technologií v Evropě a jeho implikace) pořádaná sinologickým projektem Sinopsis proběhne ve středu 27. 11. 2019 od 10:00 (registrace od 9:30) v budově Akademie věd České republiky na adrese Národní 3 v Praze.

S tím jak se blíží budování komunikačních sítí páté generace (5G), sílí i debata o využívání čínských technologií ve světě. Čínské firmy jsou vystavené problematizaci jejich vztahu s Komunistickou stranou Číny, obviněním ze špionáže a kritice kvůli zapojení na represi etnických a náboženských menšin v severozápadní čínské oblasti Sin-ťiang (Východní Turkestán) i ve zbytku Číny. Debata ale často postrádá faktický základ postavený na výzkumu a znalostech čínského systému.

Mezinárodní konference, na níž vystoupí odborníci nejen z ČR ale také z Estonska, Francie, Německa a Polska nabídne pohled různých států na celkový problém včetně zapojení společností Huawei a ZTE na budování 5G sítí, tak i na různé dílčí aspekty čínské státní technologické politiky.

Seznam řečníků, institucí a názvů prezentací (dle pořadí na panelech):

Filip Jirouš, Sinopsis , Technologické firmy jako součást systému vedeného KS Číny: Případ Huawei

, Technologické firmy jako součást systému vedeného KS Číny: Případ Huawei Ondřej Klimeš, Orientální ústav AVČR , Sinťiangizace celé země: Technologické autoritářství v Číně a v zahraničí

, Sinťiangizace celé země: Technologické autoritářství v Číně a v zahraničí Didi Kirsten Tatlow, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Německá rada pro zahraniční politiku), Čínské technologie v Německu

(Německá rada pro zahraniční politiku), Čínské technologie v Německu Paul Charon, Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Institut strategického výzkumu při l’École militaire), Francie a "Zákon o Huawei"

(Institut strategického výzkumu při l’École militaire), Francie a "Zákon o Huawei" Łukasz Sarek, nezávislý polský badatel a tržní analytik, 5G a internet věcí : Čínské technologie v "digitálním Polsku"

: Čínské technologie v "digitálním Polsku" Frank Jüris, Estonský institut zahraniční politiky (Estonian Foreign Policy Institute), Digitální hedvábná cesta v Arktidě