Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice srdečně zvou na seminář Praktické dopady brexitu.

Cílem semináře je informovat o stavu vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím a připravit české podnikatelské subjekty i na situaci, kdy by došlo k brexitu bez sjednané výstupové dohody. Ke změně vzájemných obchodních vztahů mezi ČR a Spojeným královstvím by v tom případě došlo bez dvouletého přechodného období a vzájemný obchod by nemohl využívat žádných preferenčních pravidel.

Živý videopřenos ze semináře o dopadech brexitu:

Na semináři vystoupí odborníci na celní problematiku z Evropská komise v ČR a Generální ředitelství cel. Představí aktuální situaci, přiblíží změny v přístupu na trh, které lze po tzv. tvrdém brexitu očekávat a zejména shrnou povinnosti, které podnikatelským subjektům z takové situace vyplynou.

Podrobný program naleznete na našich stránkách i portálu Businessinfo.cz. Od 11.12. je možné pokládat dotazy přes aplikaci Sli.do: kód události S536.