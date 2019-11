PROTEXT VIDEO: Fórum udržitelného rozvoje 2019

Společenské dopady nastupujících technologií a jejich využití v praxi jsou stěžejním tématem letošního ročníku. Fóra udržitelného rozvoje. Jako hlavní řečník vystoupí Jeffrey D. Sachs, světově známý profesor ekonomie z Columbijské univerzity, expert na udržitelný rozvoj a odborný poradce OSN.

Největší setkání na téma udržitelného rozvoje v České republice se v prvním panelu zaměří na problematiku dopadů digitálních technologií na lidskou společnost a prostředí, v němž žijeme. Pozornost bude věnována také využití digitálních technologií v praxi a konkrétním projektům, které spojují udržitelné řešení s využitím digitálních technologií. Představeny budou vybrané projekty z Cen SDGs 2019 a ocenění nejlepších obcí zapojených do Místní Agendy 21.

Tuto výroční konferenci Rady vlády pro udržitelný rozvoj pořádá ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti.

Summit OSN přijal v září 2015 strategii Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. Obsahuje 17 závazků, které by do roku 2030 měly vést například k vymýcení extrémní chudoby a hladu, zdravému životu, spravedlivému vzdělávání, genderové rovnosti, dostupnosti vody nebo přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu. Do podmínek ČR převádí relevantní cíle Strategický rámec ČR 2030, jehož implementační plán v říjnu 2018 schválila vláda.