Praha - Česká republika si dnes připomíná 20 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance. Na Pražském hradě se setkají přední ústavní činitelé se zástupci spojeneckých zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska. Na stejném místě se bude konat bezpečnostní konference a na galavečeru v Černínském paláci budou prvně udělovány medaile za zásluhy o diplomacii.

Česko společně s Polskem a Maďarskem rozšířily jako první země někdejšího východního bloku řady NATO 12. března 1999. O pět let později byly do Severoatlantické aliance přibrány další státy včetně Slovenska. Právě prezidenti Slovenska, Polska a Maďarska dnes společně s českými politiky oslaví své zapojení do aliance na Pražském hradě.

Program zahájí konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Vystoupí na ní mimo jiné bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, čeští ministři a další hosté. Projev přednesou i prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš, následovat bude debata přítomných prezidentů a zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerové.

Pražský hrad bude až do 16:30 pro veřejnost uzavřen. Lidé si ale na Hradčanském náměstí budou moci prohlédnout armádní techniku včetně obrněných vozidel.

Slavnostní den bude zakončen v sídle ministerstva zahraničí v Černínském paláci. Ministr Tomáš Petříček během večera ocení 14 osobností, které se zasloužily o vstup ČR do NATO, novým oceněním medailí za zásluhy o diplomacii.