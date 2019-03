Praha - Obliba moderních technologií u české veřejnosti stoupá; zatímco v roce 2010 mělo přístup k internetu jen něco málo přes polovinu českých domácností, v roce 2018 už tento počet stoupl na více než 90 %. Češi moderní technologie využívají v hojné míře, a to v různých oblastech svého každodenního života. E-shopy, rozmanité mobilní aplikace i virtuální poradny - vybírají si takové, které jim ho usnadňují a zároveň pomáhají s běžnými denními praktickými záležitostmi, šetří čas a peníze. O tom svědčí markantní zájem uživatelů jednotlivých projektů a služeb nominovaných v prvním ročníku Zonky Innovation Awards, kde veřejnost rozdělila přes 65 000 hlasů.

"Jsme velmi pro digitálně zaměřeni a 99 procent našeho byznysu se odehrává v online prostředí. Každodenně jsme konfrontováni s tím, jak se mění zvyky a nákupní chování našich zákazníků - stále častěji se jejich potřeby přesunují do online prostředí. My pomáháme díky technologiím lidem k levnějším půjčkám a dostupnému investování. V ZONKY vyvíjíme vlastní aplikace a přístup našich zákazníků nás neustále posunuje vpřed, chceme, aby i díky ZONKY byl jejich běžný život snadnější. Proto jsme se rozhodli vyhlásit Zonky Innovation Awards. Soutěž, která oceňuje inovace usnadňující život i v dalších oblastech jejich života - v oblasti bydlení, domácnost, přeprava, volný čas a finance," vysvětluje Pavel Novák, CEO ZONKY.

Zonky Innovations Awards přináší do české finanční sféry nový pojem - Zonky Innovation Top Chart -, který předkládá seznam TOP inovací v České republice z pohledu jejich uživatelů.

Nejvíce hlasů z celkového počtu více než 65 000 hlasů bylo přiděleno v kategoriích Služby pro domácnost (14,72 %), Volný čas (14,43 %), Sdílená zkušenost (14,19 %), nejméně hlasů rozdělili uživatelé v kategorii Správce financí (9,82 %).

Unikátnost soutěže spočívá také v tom, že pořadatel soutěže využil technologie k šíření soutěže mezi nejširší veřejnost. Živý přenos soutěže tak mohli na internetu sledovat desítky tisíc lidí. "Lidé si odjakživa vzájemně hlídali děti, půjčovali si peníze nebo věci, sdíleli zkušenost. Technologie nám tyto činnosti umožňují zrychlit a zpřístupnit všem lidem navzájem, bez ohledu na vzdálenost nebo vztah mezi nimi. Smyslem ZIA je veřejnosti ukázat, v jakých všech oblastech života jim technologie usnadňují život," říká o soutěži Pavel Novák, ředitel služby Zonky.

Vyjádření vítězů:"Ve Slevomatu dlouhodobě usilujeme o to, abychom se stali hlavní destinací pro výběr zážitků a služeb pro volný čas. Vítězství v ZIA v kategorii Volný čas tak pro nás představuje obrovskou satisfakci a zároveň motivaci na naší vizi dále pracovat," komentuje vítězství Marie Havlíčková, CEO Slevomat.

"Hodnotit produkty, doporučovat e-shopy, zkrátka zjišťovat 'co na to říkají ostatní', to funguje v online světě úplně stejně jako v tom offline. Naším cílem je podporovat a zjednodušovat proces hodnocení. Na Heurece každoročně přibude přes 5 miliónů sdílených zkušeností na online nákupy a my máme radost, že jsme v tak nabité kategorii zvítězili," říká Tomáš Braverman, ředitel nákupního rádce Heureka.cz

"Jsem rád, že Bezrealitky jsou i nadále důležitou inspirací pro český i evropský realitní trh. I přes růst a inovace je naší ambicí zůstat jednoduchou, transparentní a férovou službou, orientovanou na spokojenost zákazníků. A první místo ve veřejném hlasování považujeme za pěkný důkaz, že se nám to daří," říká Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

"Vítězství v Zonky Innovation Awards je pro nás velkým úspěchem a oceněním tvrdé práce celého našeho týmu. Denně vymýšlíme nové možnosti, jak pomoci uživatelům s nákupy a získáním větší hodnoty za jejich peníze. Nyní jsme za naše nasazení získali ocenění. Toho velmi vážíme a zároveň je to pro nás závazek," doplňuje Michal Hardyn, CEO Tipli.

"V Rohlíku jsme za poslední měsíce zavedli spousty inovací, které jdou našim zákazníkům naproti. Věříme, že právě novinky jako spuštění lékárny, personalizovaného regálu, rozšíření sortimentu o nejlepší pekárny a řeznictví ve městě nebo nakupování přes recepty Romana Vaňka nám pomohly letos ZIA díky našim zákazníkům vyhrát. Máme z výhry velkou radost a děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali," říká Kristýna Audiová, Brand Manager Rohlik.cz

"Liftago se snažíme rozvíjet jako ryze českou platformu, která pomůže táhnout inovaci automobilového průmyslu a městské mobility, na kterých je česká ekonomika zatím tak závislá. Stavíme službu, která zajistí, aby přepravu ve městech zajišťovalo spíše méně přepravních prostředků, které budou ale maximálně vytížené. Cena ZIA je skvělým uznáním, která tuhle vizi pomáhá šířit," komentuje Ondřej Krátký, spoluzakladatel a ředitel Liftago.

"Vylepšovat denní platby a dávat lidem výrazně lepší přehled o jejich financích je pro nás dlouhodobá mise, a proto nás ocenění opravdu velmi těší. Na letošní rok máme v plánu představit řadu dalších inovací, kdy po Apple Pay spustíme například jednoduché pojištění hmotných věcí, jakou telefony, notebooky a další elektronika. Doufáme, že díky připravovaným inovacím se nám podaří uspět i v příštím ročníku soutěže ZIA, která pomáhá zviditelňovat české firmy a startupy přinášející inovace do běžného života," říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.

"Děkujeme všem lidem, kteří náš inovační projekt v soutěži podpořili. Vítězství nám snad pomůže oslovit více těch, kteří pomoc potřebují, a zároveň zvýšit povědomí o tom, že pomáhat dětem lze dnes opravdu jednoduše, plně online, a přitom na důvěryhodné a reálné dětské příběhy," říká Edita Mrkousová, ředitelka projektu.

Zonky Innovation Top Chart - přehled vítězů:

sekce: Inovace zlepšující život v oblasti Bydlení, domácnost, přeprava

kategorie: Přeprava lidí a věcí - Liftago

kategorie: Ubytování - BezRealitky.cz

kategorie: Služby pro domácnost - Rohlík.cz

sekce: Inovace zlepšující život v oblasti Volný čas

kategorie: Volný čas - Slevomat

kategorie: Sdílená zkušenost - Heureka.cz

sekce: Inovace zlepšující život v oblasti Finance

kategorie: Správce financí -Tipli

kategorie: Platební nástroje - Twisto.cz

kategorie: P2P platformy - Patron dětí

Liftago

Liftago je česká přepravní platforma a mobilní taxi aplikace, pomocí které si vyberete, jaký licencovaný řidič a auto vás odvezou. Liftago nyní jezdí ve většině českých krajských měst, Bratislavě a brzy chystá své služby spustit i v dalších městech.

bezrealitky.cz

Pronájem, prodej nebo nákup nemovitosti? S Bezrealitky to jde samo. Bezrealitky jsou synonymem pro férový přístup k zájemcům o bydlení i majitelům nemovitostí.

Rohlik.cz

Rohlik.cz je největší český online supermarket, jehož misí je bojovat v Česku za lepší jídlo. Chceme umožnit našim zákazníkům jíst a žít lépe díky tomu, že jim doručíme domů to nejčerstvější a nejkvalitnější jídlo ve městě, a to už do 120 minut. Na jednom místě u nás najdou jak oblíbené značky, tak i poctivé potraviny od lokálních pekařů, řezníků, farmářů a zelinářů, pro které by jinak museli do specializovaných obchodů nebo na trhy. Díky naší rychlé a kvalitní logistice umíme zákazníkovi doručit během několika hodin výjimečně čerstvé pečivo, maso nebo zeleninu přímo od dodavatele.

Slevomat

Slevomat se během osmiletého působení posunul od slevového trhu k inspiračnímu portálu a s obratem přesahujícím dvě miliardy korun se řadí mezi největší hráče tuzemské e-commerce. Denně ve spolupráci s partnery spouští více než 200 nabídek, na které kouká v průměru až 300 tisíc zákazníků. Celkově na Slevomatu nakoupilo již více než 1,3 milionu lidí. Slevomat je jedním z největších specialistů na cestování. Jen v roce 2018 se mu podařilo prodat více než čtvrt milionu zájezdů a pobytů v ČR, což dělá z portálu nejvýznamnějšího hráče se zaměřením na tuzemsko. V oblasti cestování nadále expanduje, čemuž mu pomáhá spojení s britskou skupinou Secret Escapes, která Slevomat v roce 2017 koupila. Celá skupina je tak přítomná ve více než dvaceti zemích celého světa.

Heureka.cz

Online nákup s Heurekou je pohodlný, bezpečný a rychlý. Zákazníci u nás najdou milióny produktů ve všech kategoriích, skvělé filtrování dle parametrů, srovnání cen, recenze e-shopů i produktů a hodnocení a zkušenosti ostatních nakupujících. Označujeme kvalitní a spolehlivé e-shopy. S námi nakupujete s přehledem.

Tipli

Cashbackový portál Tipli byl spuštěn v říjnu 2016. Během dvou let získal přes 700 000 registrovaných uživatelů. Vybudoval si silnou pozici v Česku, na Slovensku i v Polsku a zařadil se mezi významné e-commerce hráče v regionu. V současnosti je Tipli nejlépe hodnoceným cashback portálem v ČR.

Twisto.cz

Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v mobilní aplikaci a kdekoli jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební náramek. Twisto platbu využilo přes 500 tisíc zákazníků v Čechách a Polsku.

Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Dává prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňuje malá i velká přání a potřeby dětí. Vybírá peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Peníze se k dítěti vždy dostanou do poslední koruny. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius. Společně za lepší dětství!

