Protesty v Rusku na podporu Navalného byly údajně menší než se čekalo

Moskva - V řadě měst napříč Ruskem se dnes uskutečnily demonstrace na podporu vězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, avšak zřejmě s nižší než očekávanou účastí. Média citují odhad ministerstva vnitra, že všech protestů se dohromady zúčastnilo kolem 14.000 lidí, přičemž organizátoři jen v Moskvě očekávali až 100.000. Server OVD-Info, který se specializuje na policejní zákroky, večer informoval o více než tisíci zadržených.

Navalnyj drží ve vězení hladovku na protest proti neposkytnutí lékařské péče při bolestech zad a končetin. Jeho blízcí a spolupracovníci se obávají, že vězení nemusí přežít, a upozorňují, že mu hrozí vážné zdravotní komplikace. Úřady, které ho nechaly přepravit do vězeňské nemocnice v jiném nápravném zařízení, ale tvrdí, že jeho stav je uspokojivý.

Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová dnes agentuře RIA Novosti řekla, že Navalného v úterý prohlédli čtyři lékaři, kteří nepracují pro vězeňskou správu, a neshledali u opozičníka žádná vážná zdravotní rizika. Experti OSN v oblasti lidských práv dnes ale podle agentury Reuters upozornili, že život kritika Kremlu je vážně ohrožený, a vyzvali ruské úřady, aby k Navalnému zajistily přístup jeho lékařů a umožnily mu léčbu v zahraničí.

Protesty se dnes konaly v den, který si prezident Vladimir Putin vybral pro svůj každoroční projev před zákonodárci. Vzhledem k časovému posunu první začaly na Dálném východu a postupovaly přes Sibiř a Ural do evropské části země. Například ve Vladivostoku podle místních médií demonstrovalo odhadem 500 až 1000 Navalného příznivců. Postupné informace z dalších ruských měst hovořily nejvýše o několika stovkách účastníků.

Média se v odhadech účasti vesměs odvolávají na údaje policie a ministerstva vnitra. Podle nich se v Moskvě sešlo kolem šesti tisíc demonstrantů a ve druhém největším ruském městě Petrohradu čtyři a půl tisíce. V dalších 27 městech, jako například ve Vladivostoku, Murmansku, Omsku, Petrozavsku nebo Pskovu, protestovalo dohromady tři a půl tisíce lidí.

Server OVD-Info k 21:30 SELČ evidoval celkově 1004 zatčených. Se zadrženými policisté sepíší protokoly, přičemž je podle portálu obvykle obviní z porušení zákona o veřejných shromážděních či organizování nepovolené akce.

Policie ještě před dnešními protesty podnikala domovní prohlídky a zatýkala. Podle tiskových agentur policisté zadrželi právničku Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolovou a opozičníkovu mluvčí Kiru Jarmyšovou.

Demonstrace svolané na dnešek měly být podle spolupracovníků Navalného největšími protesty v moderní historii Ruska; organizátoři moskevské akce nakonec nahlásili 100.000 účastníků. Úřady ovšem dopředu varovaly účastníky před následky, včetně trestního postihu, přičemž upozornily, že akce není povolená. Podle moskevské radnice ji povolit nebylo možné, protože žádost nesplňovala podmínky stanovené zákony.

V minulosti ruské úřady proti shromážděním na podporu Navalného tvrdě zasahovaly. Policie při rozhánění lednových a únorových protestů zadržela kolem 11.000 účastníků. Mnozí byli potrestáni pokutami anebo byli uvězněni na sedm až 14 dnů.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru ruský soud změnil Navalnému dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do ruských vnitřních záležitostí.

Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a že byl potrestán za to, že si dovolil přežít Putinem nařízenou otravu. Připomíná také, že si má odpykat trest uložený v procesu za údajnou zpronevěru v kosmetické firmě Yves Rocher, který Evropský soud za lidská práva shledal nespravedlivým a po kterém Rusko vyplatilo Navalnému odškodné.

Stovky lidí v Praze demonstrovaly za propuštění Navalného

Stovky lidí dnes v centru Prahy demonstrovaly na podporu vězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného a politických vězňů v Rusku a Bělorusku. Mnohonárodnostní shromáždění se v podvečer sešlo na Malostranském náměstí a přes Karlův most se vydalo na náměstí Jana Palacha. Tam podpořil demonstranty například pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Organizátoři pak upozornili na to, že se podobné protesty konají dnes ve více než 60 městech na světě.

"Účel pochodu je upevnit mezinárodní solidaritu s politickými vězni v Rusku a Bělorusku a vyzvat evropské vlády, poslance Evropského parlamentu a mezinárodní organizace, aby neoslabovaly své principiální pozice vůči režimu Vladimira Putina a bojovaly za osvobození politických vězňů," uvedli pořadatelé demonstrace. Protesty se konají i po celém Rusku, tamní policisté už více než 100 demonstrantů zadrželi. Navalného spolupracovníci svolali protesty které by podle nich mohly být největšími protesty v moderní historii Ruska. Úřady dopředu varovaly účastníky před následky, včetně trestního postihu.

V Praze si demonstranti přinesli transparenty v češtině, angličtině i ruštině vyzývající k propuštění Navalného i k odchodu prezidenta Putina. Podle dohlížejících policistů se jich sešlo a vydalo na průvod zhruba pět až šest stovek. Při proslovech pak řečníci včetně Hřiba připomněli i současnou napjatou situaci mezi Ruskem a Českem kvůli odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Protestující také apelovali na to, aby k Navalnému byli do vězení vpuštěni civilní lékaři, aby nezemřel ve vězení.