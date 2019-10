Protesty v Katalánsku pokračují, do Barcelony míří pochody

Barcelona - V Katalánsku třetím dnem pokračují demonstrace, které jsou reakcí na verdikt španělského nejvyššího soudu, jenž poslal na devět až 13 let do vězení devět katalánských politiků za referendum o nezávislosti regionu. Dnes vyrazily z pěti katalánských měst pochody, kterých se účastnily desetitisíce lidí; v pátek mají dorazit do Barcelony a už dnes způsobovaly komplikace na silnicích i dálnicích. Dnešní demonstrace byly jinak na rozdíl od předchozích dvou dnů pokojné. Španělská vláda však dnes varovala, že nevylučuje použití jakýchkoli prostředků k zajištění bezpečnosti v Katalánsku.

Protestující v Barceloně dnes večer házeli do vzduchu stovky ruliček toaletního papíru. Organizátoři demonstrace, které se zúčastnily desetitisíce lidí, vysvětlili, že "je toho mnoho, co je třeba vyčistit".

Manifestace v Katalánsku se v pondělí na některých místech zvrhly v potyčky s policií, v úterý vyrostly v ulicích Barcelony barikády i s hořícími předměty. Od pondělka byly při srážkách s policií v celém regionu zraněny více než dvě stovky lidí. Dnes španělská vláda oznámila, že zraněno bylo i 72 španělských a katalánských policistů. Šéf katalánské policie Pere Ferrer řekl, že úřady čekají nové střety se separatistickými radikály.

Jenom v noci na dnešek bylo zadrženo 51 lidí a nejméně 125 jich bylo zraněno, informovala španělská policie. Podle ministerstva vnitra bylo 29 osob zadrženo v Barceloně, kde protestující zapálili více než 150 barikád v ulicích.

Kvůli demonstracím se dnes španělský premiér Pedro Sánchez setkal s lídry španělských opozičních stran, někteří ho vyzvali k výjimečným opatřením. To ale Sánchez zatím odmítl. Podle vlády zatím policie situaci zvládá.

Sánchez tak nevyslyšel výzvu lídra lidovců Pabla Casada, aby zaslal katalánské vládě první varování před aplikování článku 155 španělské ústavy. Ten umožňuje se souhlasem španělského parlamentu převzít dočasně autonomii regionu. Sánchez odmítl i návrh Casada použít zákon o národní bezpečnosti, který umožňuje Madridu převzít velení nad regionální policií.

Podle agentury AP Sánchez Casadovi řekl, že "nevylučuje žádný scénář". "Všechno je připraveno a vláda bude konat, pokud bude třeba, odhodlaně, přiměřeně a jednotně," uvedla dnes madridská vláda v prohlášení. Katalánskou vládu dnes premiér vyzval, aby odsoudila násilnosti.

Předseda ultrapravicové strany Vox Santiago Abascal dokonce navrhl vyhlásit kvůli demonstracím v Katalánsku výjimečný stav. Takové opatření platilo naposledy ve Španělsku v dubnu 1975, ještě za frankistické diktatury, a vláda ho vyhlásila v Baskicku.

Do takzvaných Pochodů svobody se zapojilo na 25.000 lidí, včetně několika ministrů katalánské vlády. Nejvíce lidí vyšlo z Girony a města Vic, v obou případech asi 10.000.

Tyto pochody podle agentury AFP zablokovaly desítky kilometrů silnic a dálnic a vytvořily zácpy. Pochodu mezi Gironou a Barcelonou se dnes zúčastnil i šéf katalánské vlády Quim Torra. "Tyto pokojné pochody, které se odehrávají napříč zemí (Katalánskem), jsou nejlepší odpovědí Katalánců," řekl Torra, aniž by odsoudil předchozí násilnosti.

Násilí menších skupin z předchozích dvou dnů kritizovala barcelonská starostka Ada Colauová, katalánská vláda i všichni uvěznění katalánští politici. Místopředseda regionální vlády Pere Aragonés ze separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC) vyzval ke klidu při manifestacích a varoval, že Madrid může dočasně převzít autonomii Katalánska, jako to udělala před dvěma lety předchozí španělská vláda. "Nedejme jim jako dárek 155ku," uvedl Aragonés s odkazem na příslušný článek ústavy.