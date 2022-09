Protesty v Íránu od soboty nepřežilo devět lidí včetně tří členů bezpečnosti

Teherán - Pokračující protesty v Íránu kvůli úmrtí ženy v policejní vazbě mají podle oficiálních íránských zdrojů devět obětí. Je mezi nimi šestnáctiletý chlapec, který byl zasažen střelbou policistů na demonstranty. Íránské agentury Tasním a Fars dnes informovaly, že jsou mezi mrtvými také tři členové bezpečnostních sil. Jako poslední byl ve středu v Mašhadu ubodán k smrti člen provládní organizace basídžů.

Protesty se konají od soboty ve více než 20 městech včetně Teheránu. Ženy během nich pálí hidžáby, kterými si mají zakrývat hlavy.

Právě kvůli porušení nařízení o nošení pokrývky hlavy teheránská morální policie minulé úterý zatkla Mahsu Amíníovou, která ale ve vazbě upadla do kómatu a zemřela. Bylo jí 22 let a podle rodiny byla předtím zdravá. Policie tvrdí, že zemřela na infarkt. Podle zpráv kolujících na sociálních sítích ji policisté bili obuškem a zranili, když se udeřila hlavou o policejní auto. V kómatu byla tři dny.

"Ne šátkům, ne turbanům, ano svobodě a rovnosti," znělo podle stanice BBC na jedné demonstraci v Teheránu.

Dění v Íránu začínají sledovat světoví politici. Americký prezident Joe Biden řekl, že USA stojí za "statečnými Íránkami, které protestují, aby si zajistily základní práva". Íránský prezident Ebráhím Raísí ale na půdě OSN výzvy Západu týkající se respektování práv žen odmítl. Považuje je za příklad dvojího metru a poukázal na objev neoznačených hrobů dětí původních obyvatel v Kanadě a na to, jak se zachází s Palestinci.

Současné protesty jsou největší od roku 2019, kdy Íránci vyšli do ulic po prudkém zvýšení cen pohonných hmot. Podle opozice tehdy přišlo o život přes 600 lidí.

Jak píše agentura Reuters, policie se snaží i tentokrát protesty potlačit silou. Mnohé z nich se konají na severu obývaném íránskými Kurdy, k nimž Amíníová patří. "Zemřeme, zemřeme, ale vrátíme Írán zpět," volali podle zveřejněného videa lidé u policejní stanice, kterou demonstranti zapálili. Věrohodnost videa nelze nezávisle ověřit.

Reuters píše, že se hněv demonstrantů obrací i proti duchovnímu vůdci Alímu Chameneímu. "Modžtabo, měl bys zemřít, a ne se stát nejvyšším vůdcem," volali lidé v Teheránu na adresu Chameneího syna, který by mohl být podle některých nástupcem třiaosmdesátiletého Chameneího.

Socioložka Azadeh Kianová, která přednáší na univerzitě v Paříži, upozornila, že ženy byly v popředí protestů v Íránu už v minulosti. "Tentokrát se neprotestuje jenom proti situaci v Íránu obecně, ale manifestuje se rovněž za práva žen, a to je významná změna," řekla. Narges Mirnezhadová, která žije ve Štrasburku, řekla, že ona i její přátelé trpí za Íránky.

Amíníová žila na severu Íránu a do hlavního města přijela navštívit rodinu. "Mohla jsem to být já, sestra nebo sestřenice. Ta dívka nepatřila mezi žádné aktivisty, prostě normální žena jako já, to dělá ten rozdíl a všechny to šokuje," řekla AFP 48letá Íránka Sara, která vyučuje ve Francii.