Protesty proti nařízením vlády v Teplicích, Plzni a Ostravě

Teplice - Na teplickém náměstí Svobody se dnes sešly desítky lidí, kteří přišli demonstrovat proti plošným mimořádným nařízením vlády v souvislosti s koronavirem. Kritizovali hlavně chaos, který podle nich nařízení doprovází. Lidé podepisovali petici, za necelou půlhodinu od začátku demonstrace svůj podpis připojily nejméně tři desítky občanů, zjistila na místě ČTK. V Plzni se na demonstraci proti povinnosti nosit roušky sešlo podle policejního odhadu do 200 lidí. Účastníci dnešní demonstrace NE diktatuře roušek! v Ostravě opět vyzvali k demisi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Fotogalerie

"Nevadí nám nosit roušky, nevadí nám, když nás někdo omezí v našich právech, ale vadí nám, když to někdo dělá nesystematicky, chaoticky, když se nařízení mění ze dne na den," řekla dnes ČTK organizátorka teplické demonstrace Veronika Vajnerová. Uvedla, že by omezení měla mít vlastní řád a smysl. "Chtěli bychom, aby vždy byl proveden test proporcionality, to znamená, aby se zvážilo, jestli jinými prostředky nelze dojít k tomu samému cíli šetrněji," doplnila organizátorka.

Vajnerová uvedla, že sama za sebe několikrát komunikovala s ombudsmanem, ministrem zdravotnictví a se Senátem, a to prostřednictvím e-mailů a dopisů. Týkalo se to porodů v rouškách či neumožnění doprovodu v porodnicích, řekla organizátorka. Odpovědi podle ní byly nejasné.

Demonstraci Vajnerová svolala i díky sociálním sítím, na facebooku se do soukromé skupiny "Teplice proti rouškám" přidalo více než 2000 lidí. Petici tak mohou lidé podpořit podpisem i elektronicky, podle Vajnerové mají ale fyzické podpisy větší váhu. "My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice, po více než půl roce od počátku pandemie covid-19, odmítáme plošná opatření a žádáme opatření cílená," píše se kupříkladu v petici.

Místo demonstrace sledovali policisté. "Byla svolána malá demonstrace mezi 17:00 a 18:00, my jsme žádná bezpečnostní opatření nepřijímali. Na místě se sešla zhruba padesátka lidí, nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku ani k protiprávnímu jednání," řekl dnes ČTK mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Zhruba dvě stovky lidí se sešly v Plzni u boční strany katedrály svatého Bartoloměje na centrálním náměstí Republiky. Pořadatelé demonstrace proti nošení roušek ale neměli připravenou zvukovou aparaturu, takže když ani 40 minut od nahlášeného začátku akce nezazněly žádné proslovy, řada lidí náměstí opustila. Ostatní dál vyčkávali. Na místě mohli podepsat petici proti rouškám a také petici proti zavádění mobilní sítě 5G. Na akci dohlíželo větší množství městských i státních policistů.

Demonstranti v Ostravě vyzvali ministra Vojtěcha k rezignaci

Účastníci dnešní demonstrace NE diktatuře roušek! v Ostravě opět vyzvali k demisi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Koronavirová krize je podle organizátorů zpolitizovaná a roušky, které od úterý budou lidé muset opět povinně nosit například ve veřejné dopravě, jsou podle nich symbolem nesvobody. Na náměstí přišlo proti rouškám demonstrovat okolo 150 lidí.

K rezignaci vyzvali ministra Vojtěcha demonstranti v Ostravě už v červenci, kdy se jich sešlo okolo 2000 a kritizovali komunikaci vlády a krajské hygienické stanice při zavádění protikoronavirových opatření. Ministr tehdy v reakci řekl, že považuje výzvy k rezignaci, které zazněly na demonstraci, za neadekvátní.

Dnešní demonstraci svolala občanská iniciativa Myšlením ke svobodě. Její zakladatel Přemysl Bureš řekl, že cílem nedávno založené iniciativy je reflektovat politické dění a pomoci přimět zejména mladé lidi, aby přišli k volbám. "Jde o to vystavit stopku politickému populismu," řekl Bureš.

Iniciativa podle něj svolala demonstraci v reakci na zpolitizování koronavirové krize. "Samotné roušky se staly jakýmsi symbolem nesvobody, protože už dávno nesou jen pomůckou k ochraně zdraví, nýbrž politickým nástrojem. Staly se náhubkem, jehož nošení nám doslova autoritářsky nařizuje vláda této země," řekl Bureš.

Zdraví je podle něj jistě dobré chránit, nikoli však formou povinných a manipulativních opatření. "Už samotná povinnost nosit roušky je podle některých právních výkladů v rozporu s Ústavou České republiky," řekl Bureš. Básník Jakub Chrobák řekl, že virus se stal nástrojem, jak lidi ovládnout.

Lidé měli na demonstraci transparenty s hesly jako "Stop koronateroru", "Rouška zabíjí" nebo "Chceme volně dýchat a svobodně žít". Někteří demonstranti přinesli české vlajky.