Protestující před ruskou ambasádou se bojí o své blízké na Ukrajině

Praha - Lidé pocházející z Ukrajiny protestující před budovou ruského velvyslanectví v Praze se kvůli dnešnímu útoku Ruska bojí o své blízké v rodné zemi. Mezi desítkami protestujících je také Andrej Bodnaruk pracují v nábytkářské firmě v Praze, který má na Ukrajině celou rodinu. Lidé jsou podle něj v šoku, bojí se, nevědí, co mají dělat, co bude následovat.

"Všichni příbuzní, sourozenci jsou na Ukrajině a všichni se nějakým způsobem toho konfliktu účastní. Jsem tady, abych jim alespoň tímto způsobem vyjádřil podporu. A jestli to nepůjde jinak, pojedu na Ukrajinu a budu bránit svou vlast," řekl ČTK mladík s nafukovacími balónky ve žlutomodrých barvách v rukách.

"Dívám se na to z pohledu žen a dětí, nevědí, jestli mají utéct nebo zůstat. Není k dispozici tolik dopravních prostředků k evakuací všech lidí. Nikdo neví, co bude. Nemáme prostředky protivzdušné obrany, jsme bezbranní a samopaly jsou proti Putinovi málo," konstatoval.

Sestra Bodnaruka žije v Kyjevě, ostatní příbuzní jsou v oblasti západní Ukrajiny. "Podle posledních zpráv se ruští vojáci blíží ke Kyjevu. Jestli dobudou centrální a východní Ukrajinu, mohou ohrozit i západ mojí vlasti, Českou republiku i Polsko. Kdo ví, kde se Putin zastaví," uvedl.

V oblečení v národních barvách dorazili i Polina a Mykola. Pár z Donbasu studující v Praze patří k rusky mluvící části ukrajinského obyvatelstva. "Přišli jsme vyjádřit svůj nesouhlas s ruskou agresí, protože to je jediné, co můžeme takhle na dálku udělat. Zažili jsme boje v roce 2014, máme s tím bezprostřední zkušenost. V Česku jsme několik let, ale zůstali nám tam rodiče, majetek a všichni přátelé, o které máme obrovský strach," sdělila Polina.

Podle mladé studentky mezi obyčejnými lidmi na východě nebyl problém, který byl vedl k válce. "O žádnou vůli národa nejde, mé rodiny ani kamarádů se nikdo na nic neptal," prohlásil. Připustila však, že vzniklo určité napětí kvůli nemožnosti používat ruštinu jako úřední jazyk. "Ale v každém případě to není žádný důvod k vojenské operaci na území suverénního státu," zdůraznila.