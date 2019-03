Praha - Několik stovek pedagogů dnes u příležitosti Dne učitelů přišlo do školy v černém oblečení nebo s páskou na ruce na protest kvůli současnému stavu školství. Ministr školství Robert Plaga předal 47 učitelům medaile MŠMT, které jsou nejvyšším oceněním působení ve školství. Odpoledne se pak rozhodne o vítězi 26. ročníku soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Do protestního Dne v černém se ve školách zapojily stovky učitelů

Několik stovek pedagogů dnes u příležitosti Dne učitelů přišlo do školy v černém oblečení nebo s páskou na ruce na protest kvůli současnému stavu školství. Akci Den v černém podpořily třeba spolky Učitelská platforma a Pedagogická komora. Podle výsledků ankety na facebooku Pedagogické komory se do protestu zapojilo kolem čtyř desítek škol a dalších 560 pedagogů na jiných školách. V Česku je zhruba 158.000 učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Učitelé chtěli akcí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními ve školství. Podle zástupců obou spolků je české školství extrémně podfinancované a práce pedagogů se dost nedoceňuje. "Bez radikálních investic do oblasti školství nelze očekávat zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího systému v ČR," uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová.

Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho se do protestů zapojily stovky učitelů. Z ankety na facebooku spolku vyplývá, že to bylo kolem 40 škol a zhruba 560 jednotlivých učitelů v dalších školách. Zájemci mohli vyplňovat i formulář na webu Pedagogické komory. "Ve formulářích je to číslo podobné, ale do jaké míry se kryjí facebook a formuláře, nedokážu vyhodnotit," řekl Sárközi. Učitelé se k účasti v akci nemuseli nikde registrovat.

Akce se zúčastnila například většina učitelů na Základní škole Praha 10 - Olešská. "Školství je podfinancované, nikdo nás neřeší, jsou to jen sliby, které se objeví v médiích," řekla ČTK učitelka Lenka Vyskočilová, která protest na škole iniciovala. Učitele podle ní rozhořčilo, že Sněmovna ve středu v opakovaném hlasování odmítla výzvu vládě, aby zvýšila platy učitelů nejpozději příští rok na 130 procent průměrné celostátní mzdy.

Podle statistik ministerstva školství vzrostl průměrný plat učitelů v loňském roce na 35.089 korun. Proti roku 2017 si polepšili zhruba o 11 procent a za posledních pět let přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31.885 korun hrubého měsíčně.

Vláda ve svém programu slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46.000 korun. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Další zvýšení o 15 procent plánuje vláda od ledna příštího roku.

Podle Vyskočilové jsou platy běžných učitelů často o dost nižší než průměr. "Máme pocit, že se asi špatně hospodaří, že možná tečou velké peníze do školství, ale k řádovým učitelům se to nedostane," řekla. Domnívá se, že nejvíce nespokojení jsou právě učitelé z Prahy, kteří mají srovnání s vyššími příjmy ostatních obyvatel hlavního města.

Sárközimu vadí kromě jiného záměr ministerstva, aby na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání, a odkládání změn v současném nastavení inkluze. Učitelská platforma pak kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize.

Medaile MŠMT dostalo dnes od ministra Plagy 47 učitelů

Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou nejvyšším oceněním působení ve školství, dostalo dnes za svou práci 47 učitelů. Ocenění převzali od ministra školství Roberta Plagy (ANO). Jedenadvacet z nich obdrželo stříbrnou medaili 1. stupně za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost. Dalších 26 pedagogů má bronzovou medaili 2. stupně. Ocenění se uděluje od roku 1992 při příležitosti Dne učitelů.

Pro oceněné stříbrnou medailí 1. stupně bývá práce s dětmi celoživotní náplní. Například učitelka přírodopisu, chemie a prvního stupně na základní škole Blanka Fabiánová z Prahy působí ve školství 60 let. "Ačkoliv je již důchodového věku, stále je aktivní a stále má i menší úvazek, vždy je pečlivě připravená a ve třídě odvede stoprocentní práci, včetně zpětné vazby mladším kolegům, za něž supluje," uvedlo ministerstvo.

Bronzové medaile 2. stupně předal ministr pedagogům a ředitelům, kteří se starají o rozvoj školy, její modernizaci a zapojení do různých odborných soutěží nebo evropských projektů. Je mezi nimi například Hana Košťálová - programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu, který se zaměřuje na rozvoj čtenářství v českých školách. Košťálová organizuje semináře pro pedagogy a iniciovala ve školách vznik dílen k rozvíjení čtení a psaní.

Bronzovou medaili převzala také Petra Šišková, která v roce 2011 vyhrála soutěž o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, či jedna z nejúspěšnějších učitelek hry na klavír v Praze Taťána Vejvodová. Mezi žáky a žákyně Vejvodové patří talentovaná osmiletá klavíristka Klára Gibišová, která už vyhrála řadu soutěží a letos koncertovala při udílení Cen klasické hudby za rok 2018 v Obecním domě.

Plaga nezapomněl ani na učitele, kteří významně přispívají k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K těmto laureátům patřil dnes třeba trenér fotbalového týmu SK Duha Zlín David Bělůnek, který organizuje společný sport pro děti i dospělé s mentálním postižením i bez něj.

Podobně jako loni předal Plaga také jednu medaili in memoriam, a to učitelce Pavle Martínkové ze základní školy v Albrechticích u Českého Těšína. Martínková zemřela loni po tragické nehodě. Ministr ocenil, že byla oblíbená pro své pedagogické znalosti a dovednosti a snažila se dětem zaplnit i volný čas různými mimoškolními aktivitami, které sama připravovala.

Porota rozhodne o vítězi ankety Zlatý Ámos

Ve finále 26. ročníku tradiční ankety Zlatý Ámos porota dnes vybere nástupce učitele hudební výchovy, češtiny a angličtiny Davida Turka, který vyhrál loni. Rozhodovat se bude mezi pěti ženami a jedním mužem, kteří budou muset splnit několik soutěžních úkolů.

Mezi šesti finalisty je Jana Bočková ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, Pavlína Kopáčiková ze základní školy (ZŠ) ve Vacově, Radmila Lucová ze ZŠ Šumperk, Pavlína Strýčková ze ZŠ Kunovice, Eliška Vokáčová z gymnázia a středního odborného učiliště v Hlinsku a Jiří Palán ze ZŠ Větrný Jeníkov.

Vedle Zlatého Ámose volí dětská porota v soutěži každoročně Dětského Ámose a prostřednictvím SMS hlasování se vybírá Ámos sympaťák. V doprovodných anketách se rozhoduje o nejoblíbenějších učitelích některých předmětů. Ministerstvo školství vybírá Ámose češtináře a Ámose matematikáře, sponzoři ankety volí Ámose fyzikáře a Ámose chemikáře.