Protest v Hongkonu se vyostřil, policie použila i gumové náboje

Hongkong - Policisté v Hongkongu dnes vypálili dvě salvy gumových projektilů do účastníků protestu na severozápadě města. Na svém webu to oznámil místní list The Standard. Lidé dnes vyšli znovu do ulic tohoto města pod čínskou správou, aby protestovali proti brutalitě zásahů při minulých protestech. V sobotu i dnes je policie rozháněla slzným plynem.

Sobotní protest nebyl povolen a dnes policie povolila jen shromáždění ve veřejném parku, nikoli pochod městem. Lidé ale neuposlechli, vydali se do ulic, které na několika místech blokovali.

Policie nejprve slzným plynem bránila jejich postupu k čínskému zastupitelskému úřadu. Za tmy se situace vyhrotila, když demonstranti zapálili ve vozíku kartony a vozík vysunuli k policejním řadám. Plameny sice požárníci uhasili, ale policisté pak začali zasahovat důrazněji.

Ve 21:00 místního času (15:00 SELČ) začali střílet gumové projektily, uvedl místní list. O hodinu později pak ze strany demonstrantů na policisty začaly létat dopravní značky a další předměty. Účast na dnešní akci se odhaduje na desítky tisíc lidí.