Protest proti vládě zaplnil Václavské náměstí, žádal konec Babiše

Praha - V protivládní demonstraci soustředěnou na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO) se proměnil dnešní protest na pražském Václavském náměstí, svolaný původně kvůli požadavku na demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a za nezávislost justice. Tisíce demonstrantů hustě zaplnily horní polovinu centrálního náměstí metropole, částečně pak dav stál i v jeho spodní části. Organizátoři v úvodu shromáždění odhadli účast na 50.000 lidí. Babiše poté vyzvali k televiznímu duelu i demisi. Babiš ČTK napsal, že lidé mají právo demonstrovat, k přijetí výzvy k televiznímu duelu nevidí důvod.

Konec Benešové, jejíž jmenování podle demonstrantů zpochybňuje důvěru v nezávislost justice, zůstal v čele seznamu požadavků demonstrantů, jinak se ale projevy soustředily na Babiše. Kritici mu vyčítali střet zájmů, kterým se zabývají i instituce Evropské unie, trestní stíhání v případu Čapího hnízda, dotace pro jeho někdejší firmu Agrofert i údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB).

Obavy z ohrožení spravedlnosti by měl Babiš podle lídra organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře rozptýlit účastí v televizním duelu. "Obhajte své kontroverzní kroky veřejně, přestaňte mlžit a postavte se mi jako chlap v televizní debatě," řekl Minář na Babišovu adresu. Pokud ministerský předseda tomuto a dalším požadavkům nevyhoví, budou demonstrace pokračovat. Příští týden by se měly uskutečnit v regionech, na Václavském náměstí pak znovu 4. června.

Babiš v SMS zaslané ČTK zdůraznil, že lidé mají právo protestovat. Nevidí však jediný důvod, proč by měl reagovat na Minářovu výzvu. Lídrovi demonstrantů doporučil, ať si založí politickou stranu nebo hnutí a uchází se o hlasy voličů. "To je totiž legitimní prostředek, jak může změnit poměry ve společnosti, se kterými je očividně nespokojen," uvedl Babiš.

Na pódiu se dnes vedle organizátorů střídali především umělci či akademici, tentokrát chyběli čelní představitelé opozičních politických stran. Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka nebyly v souvislosti s demonstrací hlášeny policii žádné incidenty. Organizátoři pouze žádali demonstranty, aby se v některých místech rozprostřeli kvůli několika lidem, kteří prý v davu omdleli.

K demonstrantům promluvili například pražský biskup Václav Malý, zpěvák Tomáš Klus či bývalý hokejista Dominik Hašek. Pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě) upozorňovala na nedostatek financí pro sociální projekty v obcích. Právnička Anna Dolejská popisovala způsoby, kterými by se Babiš mohl vyhnout střetu zájmů. Někdejší disidentka, socioložka Jiřina Šiklová vyzvala přítomné k účasti ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v závěru tohoto týdne. Herec Vladimír Škultéty zdůraznil, že Babiš by měl co nejdříve zamířit před nezávislý soud kvůli obvinění z dotačního podvodu v kauze Čapího hnízda.

Protest zaznamenaly i zahraniční tiskové agentury. Některé zmiňují, že demonstrace jsou stále početnější, americká AP upozornila, že místo dřívějšího Staroměstského náměstí tentokrát organizátoři zvolili pro akci mnohem větší Václavské náměstí. Populistický premiér Babiš čelí podezření ze zpronevěry subvencí Evropské unie a ministryně spravedlnosti Benešová může ovlivňovat činnost prokuratury, napsala německá agentura DPA s odvoláním na tvrzení Babišových kritiků.

Benešová i Babiš odmítají, že by s příchodem nové ministryně hrozilo narušení nezávislosti justice. Podle premiéra Benešová nechystá změny v čele státního zastupitelství. Po předchozích demonstracích Babiš poukázal na to, že na nich vystoupili zástupci sněmovních stran. Akce proto označil za součást kampaně před evropskými volbami.