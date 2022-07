Prostějovské muzeum otevírá výstavu věnovanou zdejším speciálním silám

Prostějov - Elitnímu vojenskému útvaru české armády, který téměř 20 let funguje pod názvem 601. skupina speciálních sil generála Moravce, je věnována nová výstava, kterou připravilo Muzeum a galerie v Prostějově. Její původ sahá do roku 1952 a výstava sleduje působení a proměnu od prvopočátků jejího vzniku do současnosti. Exponáty včetně historických uniforem a zbraní potěší nejen příznivce vojenské historie. Prostřednictvím výstavy se mohou návštěvníci pomyslně vydat i na vojenské mise speciálních sil do Afghánistánu či do Mali.

"Výstava s názvem 70 let vojenského útvaru 8280 s podtitulem 601. skupina speciálních sil generála Moravce se týká právě tohoto útvaru, který sídlí v Prostějově již 70 let. Výstava byla domlouvána dlouho dopředu, jejím autorem je člen klubu vojenské historie Výsadkáři 8280 Tomáš Mišlan z Mladé Boleslavi," řekl dnes ČTK kurátor výstavy Václav Horák.

Prostějovské muzeum podle něj se zdejším elitním útvarem spolupracuje delší dobu, výstava byla připravena právě u příležitosti jeho 70. výročí. "Výstava připomíná však i další výročí, jednak je to 80 let od operace Anthropoid, kdy došlo k atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, a také 75. výročí vzniku výsadkové armády, která tady v Československu působila," doplnil Horák.

Výstava mapuje nejen samotnou historii útvaru, působení elitní jednotky české armády na různých místech, ale i přehled jejích velitelů či její organizaci. Nechybějí ukázky dobových uniforem, současné výbavy elitních vojáků, jejich zbraní, ale i medailí a ocenění. Procházku expozicí doplňují historické fotografie, nadšence potěší i osobní předměty vojáků. "Každý kousek má něco zajímavého do sebe. Jsou tady například originály z misí, které prošly přímo s lidmi, či originální věci z druhé světové války po výsadkářích. Asi bych nevyzdvihoval jeden, zajímavý je celek," řekl dnes ČTK autor výstavy Tomáš Mišlan.

Z rozměrných exponátů je na výstavě zastoupen například speciální vak na zásobování týlu, který shazovala letadla na potřebná místa, kam se nemohla dostat technika. "Vešlo se do něj až 130 kilogramů materiálu," doplnil Mišlan.

Elitní vojáci z Prostějova mají za sebou mise například v Afghánistánu nebo v Mali. V české armádě jde o jediné zástupce speciálních sil. Vycvičení jsou například pro speciální průzkum a získávání strategických informací, přepadové akce nebo navádění přesné munice na cíl. V minulosti byli zařazeni pod vojenskou tajnou službu Vojenské zpravodajství, od počátku 2015 jsou začleněni do Armády ČR.

Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda. V Prostějově působí od roku 1960, kam byl přemístěn z Prešova, jako 22. výsadková brigáda. Poté prošel několika reorganizacemi - v roce 1995 vznikla 6. speciální brigáda, po vstupu ČR do NATO se struktura jednotky nadále přibližovala jeho standardům, v roce 2001 vznikla 6. skupina speciálních sil. Při armádní reformě v červenci 2003 byla přebudována na 601. skupinu speciálních sil, uvedl útvar na svých stránkách.