Prostějov - S nostalgií a vzpomínkami procházela tenistka Lucie Šafářová prostějovským areálem. Od devíti let sem dojížděla na tréninky, od čtrnácti sdílela převážně s kluky 'domeček' tehdy s jedinou koupelnou, zažila ale spoustu zábavy a především tvrdé práce, aby z ní vyrostla hráčka světové špičky.

"Tehdy tady bylo víc kurtů. O dva. Ne. O jeden. Tamhle byly tři a teď jsou dva," ukazovala Šafářová, která dá za pár týdnů vrcholovému tenisu sbohem. V Prostějově se o víkendu rozloučí s fedcupovou reprezentací, na přelomu dubna a května s českými fanoušky na Prague Open a se světem na Roland Garros.

Právě v Paříži si před čtyřmi lety zahrála grandslamové finále dvouhry, v které se vyšplhala na páté místo, v deblu byla dokonce jedničkou. Ve Fed Cupu se v posledních letech podílela na pěti triumfech a patřila mezi nejoblíbenější hráčky na okruhu. A v Prostějově dostávala její cesta na vrchol jasné obrysy.

"Tady jsem prožila hodiny těžkého tréninku, které jsem potřebovala nahrát a nahnat. Některé bavily, jiné ne, ale stálo to za to. Byla to zábava," řekla.

Došla až k tenisové zdi, o kterou pinkala v deseti letech. "Je stejná, akorát popsaná reklamami," porovnávala. Hrála na všech dvorcích v areálu, i na betonovém, který býval v zadní části. "Byla na něm nafukovačka a v létě bylo uvnitř čtyřicet stupňů, ale byl tady jediný betonový, takže jsme tam museli hrát," uvedla.

Naproti zdi stojí tzv. domeček. Ve spodní části jsou šatny a nahoře pokoje. Tam od čtrnácti let bydlela. "Byli tam jenom kluci a já jediná holka," řekla Šafářová. "Měli jsme společnou koupelnu a záchod. Teďka už mají pokoje i vlastní sprchu."

Po domově se brněnské rodačce nestýskalo. Do Prostějova přišla po době tréninků s tátou v Rakousku. "Najednou to byla taková svoboda bez rodičů, že. Ale makalo se a měla jsem svoje cíle. Tím, že jsem si chtěla naplnit svoje sny, tak mě ani nenapadlo, že bych chtěla domů. Byla to i zábava, bavilo mě to tady," ujistila.

Vyjmenovala řadu trenérů i spoluhráčů, s kterými se připravovala. Vyprávěla, jak jednou rozháněli vosí hnízdo. "Mlátili jsme do něj raketou a Tomáš Josefus se bál, stál deset metrů od nás a jediný dostal štípanec," smála se Šafářová.

Jinak na vylomeniny nebyl čas. Ve volnu chodila na procházky se psem, zatímco kluci hráli playstation. "Nikam jsme nechodili. Neměli jsme auto, do města to bylo celkem daleko, takže jsme jenom trénovali," řekla Šafářová.

Během sedmnáctileté kariéry získala pět grandslamových titulů ve čtyřhře, deblovou olympijskou medaili a slavila zmíněné fedcupové vavříny. "Nemohla jsem si přát víc, ve fedcupové i v individuální kariéře," podotkla Šafářová a byla ráda, že v Česku dál a dál vyrůstají dobré hráčky. "Je úžasné, že se nám to pořád daří."