Prostě jsme se sesypali a je po sérii, litoval pardubický Zohorna

Pardubice - Hokejisté Pardubic přes vedení 3:0 nedokázali odvrátit konec sezony a do domácí porážce 3:5 s Mladou Boleslavi vypadli v extraligovém čtvrtfinále v nejrychlejší možné době. Třiatřicetiletý reprezentační útočník Tomáš Zohorna, který Dynamo posílil na konci ledna z Chabarovsku z KHL, takového konce litoval. Podle něj se v Pardubicích poskládalo mužstvo, které po špatném vstupu do sezony mělo na vyšší mety.

"Nevím proč jsme tak začali, ale dá se říct, že první dva zápasy jsme skoro přenechali Boleslavi. Včera bylo vidět, že už jsme se dostávali do toho svého. Dneska jsme byli dvě třetiny suverénně lepší tým, ale pak nevím, co se stalo. Prostě jsme se sesypali a je po sérii," řekl Zohorna v on-line rozhovoru s novináři.

Pardubice po sedmém místě v základní části vyřadily v předkole desáté Karlovy Vary 3:1 na zápasy, ale třetí Mladá Boleslav byla nad jejich síly. V nabitém extraligovém programu ale Zohorna neviděl žádný problém v tom, že mělo Dynamo v nohách čtyři zápasy navíc a soupeř se mezitím chystal na čtvrtfinále. "Nemyslím si, že v tom byla únava," prohlásil Zohorna.

Hlavní rozdíl viděl v přesilových hrách. Mladá Boleslav v nich dala ve čtyřech zápasech osm gólů, Dynamo ani jeden. "Oni ty góly dávali, to rozhodlo. V dnešním hokeji série rozhodují převážně přesilovky," podotkl Zohorna.

Pardubičtí dostali v sérii celkem 25 dvouminutových trestů. "Jsou dvě příčiny. Jednu nebudu komentovat a druhá byla i dost faulů, které si nemůžeme dovolovat. Ze čtyř zápasů jsme tři začínali dvěma oslabeními, to je pro začátek zápasu špatné a nepříjemné," doplnil Zohorna.

Dynamu se nedařilo neúspěchy v přesilových hrách zlomit. "Chtěli jsme hrát pořád tu svoji hru, co jsme předváděli v té předešlé sérii a i na konci základní části. Bylo potřeba hodně změnit, ale nedostali jsme se k tomu, abychom to rozehráli trošku jinak. Oni nás dobře přečetli. A taky jsme málo stříleli, snažili jsme se hodně nahrávat a oni nám to vypichovali," prohlásil účastník tří mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu.

Z Chabarovsku se po šesti letech vrátil před koncem sezony i kvůli narození syna. "Já jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit pro tuto sezonu, být tady s klukama a pomoci jim. Samozřejmě mě mrzí vyřazení, protože si myslím, že tým má minimálně na semifinále, ale skončili jsme ve čtvrtfinále," uvedl.

"I tak si myslím, že tým byl dobře poskládaný a máme tady hodně mladých kluků, kteří mají velký potenciál. Když budou na sobě makat, tak to bude super," prohlásil Zohorna. Sám zatím netuší, jestli bude v Dynamu pokračovat. "Jestli tady budu, nebo nebudu, to nikdo neví, ale myslím si, že tým bude ještě silnější, a myslím, že se půjde dál. Moji budoucnost jsme zatím neřešili a asi pomalinku začneme."

Věří, se Dynamo se po loňské změně majitele vrátí k dřívějším úspěchům. "Byl jsem pryč a jsem samozřejmě strašně rád, že se to zachránilo a klub se podařilo trošku zvednout. Pan Dědek ho koupil a myslím, že to jde dobrým směrem. Je na nich, aby to sestavili. Ostudu jsme ani teď neudělali," dodal Zohorna.