Prospal si dopřeje pauzu, návrat na lavičku Motoru ale nevyloučil

České Budějovice - Hokejový trenér Václav Prospal po konci v Českých Budějovicích zatím neví, jakým směrem se jeho další kariéra vyvine. Těší se za rodinou na Floridu a doufá, že časem navštíví kemp některého z týmů v NHL, v němž jako hráč kdysi působil. Na jih Čech se bude vracet každé léto a nevyloučil, že se jednoho dne znovu postaví na lavičku Motoru.

Rozhodnutí skončit jako kouč po třech sezonách v Českých Budějovicích, kterým v minulém sezoně pomohl k návratu mezi elitu, oznámil už v prosinci. Při pomoci mateřskému klubu se odloučil od rodiny, s níž žije na Floridě.

"Proklamoval jsem, že bych si chtěl dát pauzu, protože hned po té době, co jsem skončil s hokejem, jsem se vrhl na skautování. Pak jsem hned začal trénovat děti, byl jsem neustále na zimáku. Děti mi rostou. Chtěl bych s nimi teď strávit víc času," řekl Prospal na tiskové konferenci po domácí prohře 0:4 s Třincem v posledním 52. extraligovém kole.

"Pauza na takovém místě jako je Florida, kde nosíš tričko, trenýrky a žabky celý rok, zní fantasticky. Těším se na to. Jestli se mi pauza bude líbit, kdo ví, jestli se k tomu ještě někdy vrátím," připustil šestačtyřicetiletý Prospal. "Na druhou stranu hokej miluju. Kromě rodiny a zdraví je to to nejdražší, co mám. Dal mi neskutečně moc možností a spoustu mi toho vrátil za tu dřinu, kterou jsem tomu vždycky obětoval. Určitě budu sledovat (Tampu Bay) Lightning," řekl někdejší útočník.

"Strašně rád bych se jel podívat do nějakého kempu. Byl jsem v docela dost organizacích. Doufám, že jsem ve všech nespálil mosty a třeba mě ještě někde pustí. Určitě bych se rád podíval, jak se to dělá na té největší úrovni. Zblízka z druhé strany, když už nejsi hráč," konstatoval bývalý hráč Philadelphie, Ottawy, Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, New York Rangers a Columbusu.

Možný trenérský návrat do Českých Budějovic nezavrhl. "Nikdy neříkej nikdy. Hrozně mě to tady bavilo. I tahle sezona, která neskončila tak, jak v mých představách měla. Nevidím důvod, proč bych se sem jednou neměl vrátit. Budu se sem vracet každé léto, máme tady dům," řekl Prospal, který v 1108 zápasech v NHL nasbíral 765 bodů (255+510).

"Přichází sem nový trenérský tým a počítejte s tím, že tady někde budu sedět a budu se koukat. Určitě chci vidět, jak to nový trenérský tým povede a jaké pod nimi budou tréninky," uvedl Prospal.

Motor by po něm měl převzít Jaroslav Modrý. Jméno svého nástupce Prospal přímo nezmínil. "Přeju mu pevné nervy. Přinese srdce na dlani a bude chtít strašně moc uspět. Z celého srdce mu přeju, protože je to fantastický člověk. Vím, že bude fantastický trenér a těším se na to, že jednou budeme dělat trenéřinu spolu," konstatoval Prospal.

Mrzelo ho jen, že se Českým Budějovicím v poslední sezoně pod jeho vedením nedařilo a v tabulce skončily beznadějně poslední. Tento ročník byl však kvůli pandemii koronaviru nesestupový.

"Budu se na to dívat jako na celek, na tři roky. Bohužel letošní sezona se vůbec nepovedla. Bylo to hodně těžké, ale minulý rok překoná pocit toho, co jsme prožívali letos, i když frustrace bylo strašně moc. Teď je samozřejmě člověk naštvaný a zklamaný, protože dalším 12 týmům bude sezona pokračovat," prohlásil Prospal.

"Je to škoda. Kdyby se mančaft během sezony vhodně doplnil a trochu se reagovalo na to, jak se prezentujeme a jak hrajeme, tak jsme mohli být úplně někde jinde," řekl dvojnásobný mistr světa a držitel bronzové medaile z olympiády.

Vzpomínat bude na fanoušky. "Byli fantastičtí. Vždycky nám vytvořili skvělou atmosféru, byli k nám super, tlačili nás dopředu a nenechali nás vydechnout. Oni byli tím hnacím motorem, naším šestým hráčem. Chtěl bych jim strašně moc poděkovat za podporu, kterou jsem já, (asistent) Aleš (Totter), celý můj realizační tým a mančaft od nich po tři roky dostávali," uvedl Prospal.