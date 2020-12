Prosinec nadělil skvělé podmínky pro pozorování Geminid

Praha - Letos jsou ideální podmínky pro pozorování meteorického roje Geminidy. Během maxima, které nastane z 13. na 14. prosince, pohled na meteory nezkomplikuje Měsíc. Bude v novu. Nad hlavami lidem zazáří desítky meteorů v hodině. Nejlepší doba pro pozorování je mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, doporučil astronom a fotograf Petr Horálek v tiskové zprávě.

Geminidy se jmenují podle latinského názvu souhvězdí Blíženců, z něhož meteory po dobu aktivity roje zdánlivě vylétají. "V případě Geminid leží toto místo - radiant - východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí - Castor a Pollux," uvedl Horálek. Astronom upozornil na to, že na prosincové obloze vychází souhvězdí Blíženců už za soumraku, a je tedy pozorovatelné po celou noc.

"Nejvýše nad obzorem pak v polovině prosince bývá kolem druhé hodiny ranní. Tehdy radiant meteorického roje v našich zeměpisných šířkách dosáhne výšky kolem 70 stupňů nad obzorem. Díky tomu lze v České republice pozorovat maximum roje s četností až 90 meteorů v hodině," zdůraznil astronom. Za celou noc zazáří až tisíc meteorů.

Roj je patrný už od 4. prosince a vyplatí se ho pozorovat několik dnů před maximem i po něm. Poslední meteory roje lze totiž spatřit ještě 17. prosince. Horálek také upozornil na to, že podobně dobré podmínky jako letos nastanou až v roce 2023.

První zprávy o roji Geminidy jsou z roku 1862. "Tehdy byl ovšem roj velmi slabý, frekvence nepřesáhly 30 meteorů v hodině. Teprve ve 40. a 50. letech minulého století se počet meteorů v hodině zvýšil na dvojnásobek a do současných hodnot stoupal až do roku 1990," uvedl Horálek. "Podle některých modelů je tento nestálý roj právě v maximu a jeho frekvence se budou rok od roku snižovat. Do konce 21. století by pak měl roj skoro zmizet," doplnil.

Ledoprachové částice, které hořením při průletu zemskou atmosférou hrají nebeské divadlo, pocházejí z tělesa 3200 Phaethon. "Zatímco nejběžnějším mateřským tělesem meteorických rojů bývá obvykle kometa, 3200 Phaethon je drolící se planetka. Pomocí družice IRAS ji 11. října 1983 objevili astronomové Simon Green a John Davies," uvedl Horálek.

Planetka má podle něj neobvyklou dráhu, která ji zhruba každý půldruhý rok navádí do nehostinné blízkosti Slunce. Ačkoliv u ní nikdy odborníci nepozorovali vysloveně kometární aktivitu, jeví se spíš jako kometa.

"Jednak svou protaženou dráhou, při níž se Phaethon dostává ke Slunci blíž než jakákoliv jiná planetka, a za druhé svou zásluhou na roji Geminidy," vysvětlil Horálek.

Astronom dodal, že za pozorováním Geminid by lidé měli vyrazit daleko od měst a světelného znečištění. "Nejlépe se úkaz sleduje vleže - doporučujeme tedy nějaké lehátko či karimatku. Je však třeba nepodcenit mrazivé prosincové noci, takže se vybavte co nejteplejším oblečením, spacákem či několika dekami. Během prosincových nocí je také třeba počítat s možným výskytem inverzí, proto je nejlepší vydat se do hor," uzavřel.