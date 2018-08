Proseč (Chrudimsko) - Proseč na Chrudimsku může být jedním z cílů milovníků historie českého filmu. U dětského tábora Studia Barrandov u místní části Miřetín herec, filmový producent a režisér Ondřej Trojan s dalšími tvůrci odhalili turisticko-informační tabuli připomínající natáčení filmu z prostředí tábora Pějme píseň dohola. Jde o první Trojanův snímek, natočil jej na tomto místě v létě 1990. Na fotografiích z natáčení i z filmu mohou lidé vidět například čtrnáctiletou Annu Geislerovou, pro niž to byla první filmová role.

Režisér začal film připravovat před pádem komunismu v roce 1989, kdy byl ještě studentem FAMU. Autory scénáře byli Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, tehdy rovněž studenti filmové školy. Protože se ale začalo natáčet až v roce 1990, Trojan film několikrát upravoval.

"Už než režim padnul, jsem začal scénář potají přepisovat do podoby, která byla na tu dobu hodně odvážná. Vlastně jsem začal psát trezorový film. Když jsem to měl hotové, přišel listopad 1989 a já jsem najednou nevěděl, jestli má cenu ten film ještě točit. Pak mi nezbylo, než se do přepisování znovu pustit," řekl.

V dětských rolích se objevilo několik herců, kteří se později proslavili. Na konkurzu pro film byla objevena pozdější držitelka několika Českých lvů Anna Geislerová. Svoji první roli, dívky Tráva, ztvárnila jako čtrnáctiletá. Ve filmu se objevili mimo jiné i herec Václav Chalupa nebo dnešní režisér Jiří Strach.

Podle Trojana se tábor po skoro třech desítkách let příliš nezměnil. Jen chatky mají jinou barvu a stromy jsou podstatně vyšší. V minulosti v něm trávily prázdniny děti předních československých filmařů, například režisérů Václava Vorlíčka, Juraje Jakubiska, Karla Smyczka, Františka Vláčila, Juraje Herze, Evalda Schorma, Marie Poledňákové, Miloslava Šmídmajera či scénáristů Zdeňka Svěráka, Jaroslava Dietla, Vladimíra Körnera nebo herečky Heleny Růžičkové.