Proruští separatisté tvrdí, že mají pod kontrolou přístav v Mariupolu

Kyjev - Proruští separatisté z ukrajinské samozvané Doněcké republiky oznámili, že mají pod kontrolou přístav v ukrajinském Mariupolu. Informovala o tom dnes agentura TASS. Druhá strana bojů se k této informaci nevyjádřila a z nezávislých zdrojů ji nelze ověřit. Několik hodin předtím brigáda ukrajinského námořnictva v Mariupolu uvedla, že se připravuje na poslední bitvu, protože jí v ruském obležení dochází munice. Ukrajinská agentura Unian dnes uvedla, že proruští separatisté zvažují chemický útok na ocelárny Azovstal v Mariupolu.

"Co se týče přístavu v Mariupolu, tak ten je už nyní pod naší kontrolou," citovala agentura TASS šéfa samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) ovládané proruskými separatisty Denise Pušilina.

Mariupol je v ruském obležení už více než 40 dní a město je zdevastované ruským ostřelováním. "Dnes je to pravděpodobně poslední bitva, protože nám dochází munice. Pro některé z nás to znamená smrt, pro jiné zajetí," napsala v prohlášení 36. brigáda, která je součástí ukrajinských ozbrojených sil. "Bojovali jsme více než měsíc bez doplnění munice, bez jídla, bez vody," dodala jednotka, podle které byla při bojích zraněna více než polovina jejích členů. "Nepřítel nás postupně zatlačil... obklíčil nás a teď se nás snaží zničit," píše se dál v prohlášení.

V Mariupolu pokračují těžké boje a tamní civilní obyvatelstvo čelí podle ukrajinských úřadů humanitární katastrofě. Z původních asi 400.000 obyvatel nyní ve městě zůstává podle starosty přes 100.000 lidí, kteří nemají vodu, jídlo, léky ani teplo či vodu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes při projevu v jihokorejském parlamentu, kde promluvil skrze videohovor, odhadl, že ruské jednotky v Mariupolu zabily nejspíš desítky tisíc lidí. Přesný počet obětí ruského útoku na strategicky položený přístav nelze ověřit.

Ukrajinská agentura Unian dnes odpoledne napsala, že zástupce velitele lidových milicí DNR Eduard Basurin řekl, že zvažují chemický útok na metalurgický závod Azovstal, v němž jsou ukrajinští vojáci. Basurin podle ní řekl, že nemá smysl zaútočit na opevnění Azovstal tradičním způsobem a že je třeba se "obrátit na chemické jednotky".

Pentagon: Ruská vojska se soustředí v Donbasu, na ofenzivu to ale nevypadá

Spojené státy se domnívají, že Rusko posiluje svou vojenskou přítomnost v Donbasu a zvyšuje tam zásobování svých jednotek. Tyto pohyby však zřejmě nejsou začátkem nové ofenzivy v oblasti, řekl dnes agentuře Reuters nejmenovaný vysoký činitel Pentagonu. Poznamenal rovněž, že USA neviděly důkazy toho, že by Rusko zničilo na Ukrajině systém protivzdušné obrany S-300, jak tvrdí Moskva.

Ukrajinští činitelé již několik dnů varují, že se Rusko zřejmě po stažení svých vojsk ze severu a severovýchodu Ukrajiny chystá posílit útoky, jež vede na východě země kolem dvou proruských samozvaných separatistických republik.

Podle vysokého činitele Pentagonu se některé ruské jednotky, jež se v poslední době stáhly od metropole Kyjeva a jeho okolí do Běloruska, přesouvají na východ Ukrajiny. Rusko přitom podle něj posiluje svoje pozice zejména kolem města Doněck, nezdá se však, že by chystalo obnovený výpad.

USA podle činitele rovněž zatím neviděly důkazy toho, že by Rusko zničilo na Ukrajině v posledních dnech protivzdušné systémy S-300. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské síly zlikvidovaly tyto systémy u města Dnipro a ve Starobohdanivce v Mykolajivské oblasti. Podle Moskvy se přitom jednalo o vybavení, které Ukrajině poskytla jedna z evropských zemí.

Tento systém sovětské konstrukce přitom minulý týden Ukrajině dodalo Slovensko. Slovenský premiér Eduard Heger v neděli večer odmítl, že by se jednalo právě o vybavení poskytnuté jeho zemí. Dnešní sdělení ruského ministerstva obrany o dalším údajném zásahu tohoto systému zatím nekomentoval.

Podle Kyjeva přišlo Rusko o 19.500 vojáků; Moskva hlásí zničení systémů S-300

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo o zhruba 19.500 vojáků, uvedla dnes ukrajinská armáda. Ruské ministerstvo obrany naopak informuje o růstu ztrát ukrajinských sil a mimo jiné také tvrdí, že u města Dnipro zlikvidovalo čtyři odpalovací zařízení systému protivzdušné obrany S-300, který Ukrajině dodala jedna z evropských zemí.

Za poslední den ukrajinské ozbrojené síly zabily mimo jiné přibližně 200 ruských vojáků, zničily dva letouny, tři tanky, pět dělostřeleckých systémů, tři salvové raketomety nebo 12 bojových obrněných vozidel nepřátelských sil, napsal server Ukrajinska pravda.

Ukrajinský generální štáb dále sdělil, že Ruská federace na Ukrajině dosud ztratila například 725 tanků, 1923 bojových obrněných vozidel, 347 dělostřeleckých systémů, 111 salvových raketometů, 55 systémů protivzdušné obrany, 154 letadel, 137 vrtulníků, 1387 automobilů nebo 119 bezpilotních letounů.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dnes ráno naopak prohlásil, že ruská armáda řízenými střelami Kalibr, které odpálila z moře, zničila na jižním okraji města Dnipro zařízení systému protivzdušné obrany S-300, které Kyjevu dodala jedna z evropských zemí. Odkud přesně měl systém pocházet, Konašenkov neupřesnil. Podle agentury TASS sdělil, že zařízení bylo ukryté v hangáru a ruské údery podle něj zasáhly čtyři odpalovací zařízení S-300 a také až 25 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil.

Slovenský premiér Eduard Heger minulý týden uvedl, že jeho země darovala Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S-300. V neděli pozdě večer šéf slovenské vlády na twitteru odmítl dřívější ruské tvrzení o zničení systému S-300. "Slovensko kategoricky popírá ruskou propagandu, že obranný systém S-300 na Ukrajině byl zničen. Je to hoax. Oficiálně to potvrdila Ukrajina," napsal Heger. Podle agentury Ukrinform reagoval na nedělní informaci ruského ministerstva obrany, že ruské síly zničily odpalovací zařízení systému S-300 ve Starobohdanivce v Mykolajivské oblasti a na vojenském letišti v Čuhujivu v Charkovské oblasti. Na dnešní ruské tvrzení Kyjev ani Bratislava podle dostupných informací zatím nereagovaly.

Ruská armáda dále podle agentury TASS hlásí sestřelení dvou ukrajinských letounů Su-25 u města Izjum a také zničení devíti tanků, pěti salvových raketometů Grad a přes 60 bojovníků na Donbase.

Celkem od začátku "zvláštní vojenské operace", jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí ruské vojsko mimo jiné zničení 2079 ukrajinských tanků a obrněných vozidel, 441 dronů či 239 salvových raketometů, 129 letadel, 99 vrtulníků, 243 systémů protivzdušné obrany nebo 909 děl a minometů.

Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami nelze nezávisle ověřit. Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je ohledně ruské armády i Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však minulý týden v rozhovoru se stanicí Sky News připustil, že Rusko na Ukrajině utrpělo "značné ztráty", i když Moskva zatím oficiálně potvrdila jen 1351 padlých vojáků.

Kyjev a Moskva se dohodly na devíti humanitárních koridorech

Kyjev a Moskva se na dnešek dohodly na devíti humanitárních koridorech z obléhaných oblastí na východě Ukrajiny. Oznámila to místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Osobními vozy budou moci lidé odjet i z Mariupolu, píše list Ukrajinska pravda.

Humanitární koridory z přístavního města Mariupol, nedalekého Berďansku, Enerhodaru a dalších dvou měst v regionu povedou do Záporoží. Do města Bachmut v Doněcké oblasti povedou koridory ze Severodoněcku a dalších míst bojů v Luhanské oblasti, napsala Vereščuková. Moskva nedávno oznámila, že na východ země bude soustředit své síly poté, co stáhla vojska ze severu Ukrajiny, píše agentura DPA.

V neděli se podle vicepremiérky podařilo evakuovat 2800 civilistů. Evakuační trasy oznamují Rusko a Ukrajina každý den, obě znepřátelené strany se ale opakovaně obviňují z narušování těchto koridorů a nedodržování příměří.

Zelenskyj čeká ještě větší boje na východě Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává, že ruská vojska v nejbližší době přejdou k rozsáhlejším operacím na východě země. Ujistil, že ukrajinská armáda se připravuje na ruské útoky a odpoví na ně.

"Ruská vojska přejdou k ještě rozsáhlejším operací na východě naší země. Mohou proti nám použít ještě více raket, ještě více leteckých bomb," řekl Zelenskyj ve videu, zveřejněném v noci na dnešek. "Ale my se na tyto akce (nepřítele) chystáme. Odpovíme," ujistil.

Zelenskyj přislíbil ještě aktivnější působení na mezinárodní scéně s cílem zajistit pro Ukrajinu dodávky zbraní a dosáhnout přijetí ještě tvrdších sankcí proti Rusku. Vyzval Západ, včetně Německa, k poskytnutí větší pomoci Ukrajině.

Ukrajinský prezident obvinil ruské vedení, že se bojí přiznat, že ruská politika vůči Ukrajině byla chybná, a že se snaží uniknout odpovědnosti za válečné zločiny.

"Když zbabělost roste, mění se v katastrofu. Když lidem chybí odvaha přiznat vlastní chyby, omluvit se, přizpůsobit se skutečnosti a učit se, mění se ve zrůdy. A když to svět ignoruje, zrůdy dospějí k rozhodnutí, že svět se má jim přizpůsobit," řekl a zdůraznil, že Ukrajina to vše zastaví, ruské zbabělosti nic nepomůže a "jednoho dne bude muse Rusko přiznat pravdu".

Ukrajinský generální štáb varuje před možnými ruskými provokacemi v Podněstří

Před možnými ruskými provokacemi na území separatistické proruské republiky Podněstří dnes varoval ukrajinský generální štáb, napsala agentura Unian. Ruská armáda zároveň pokračovala v ostřelování Luhanské a Doněcké oblasti, kde ukrajinské síly odrazily několik útoků a zničily ruské vybavení, informovala britská vojenská rozvědka.

Ukrajinský generální štáb v pravidelném ranním hlášení uvedl, že ruská vojska pokračují v přípravách na útok na severovýchod Ukrajiny, který zřejmě zahájí v nejbližších dnech.

Nejnovější ruská ofenziva na východě Donbasu už v podstatě začala, řekl dnes podle stanice CNN poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko.

"Musíme chápat, že to nebude opakování 24. února, kdy začaly vzdušné útoky a výbuchy a řekli jsme, že začala válka. Velká ofenziva de facto už začala," varoval poradce, který zopakoval, že Rusové shromažďují síly a vybavení v Luhanské a Doněcké oblasti.

"Je pravděpodobné, že nepřítel bude pokračovat v cílených útocích na infrastrukturu ve snaze narušit dodávky do válečných oblastí," dodal generální štáb.

"Ukrajinské síly odrazily několik útoků, což vedlo ke zničení ruských tanků, vozidel a dělostřeleckého vybavení," uvedla britská vojenská rozvědka. Na twitteru napsala, že kvůli dřívějšímu použití zakázané munice s fosforem v Doněcké oblasti ruskými jednotkami roste riziko použití stejných zbraní také v obléhaném Mariupolu.

Doněcká lidová republika navýší vojenské úsilí proti ukrajinským ozbrojeným silám, řekl dnes podle ruské agentury RIA Novosti šéf této samozvané republiky ovládané proruskými separatisty Denis Pušilin.

"Čím déle to budeme odkládat, tím víc bude trpět civilní obyvatelstvo, které je v této situaci drženo jako rukojmí," prohlásil Pušilin.

OSN potvrdilo smrt 1793 civilistů na Ukrajině od začátku ruské invaze

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) potvrdil, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo o život nejméně 1793 civilistů. Dalších 2439 civilistů bylo zraněno. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února, čímž rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Odhaduje se, že ve válce zahynuly už tisíce lidí.

OHCHR připustil, že skutečné počty obětí budou výrazně vyšší vzhledem ke zpoždění informací z bojiště a také kvůli řadě míst, kde údaje dosud nelze ověřit. To platí například o obklíčeném Mariupolu, kde místní úřady koncem března odhadovaly počet zabitých civilistů na více než 5000.

Mezi téměř 1800 oběťmi válečného konfliktu je i 142 dětí, uvádí OHCHR. Vlastní statistiku vede i ukrajinská prokuratura, podle které si invaze ruské armády od svého počátku vyžádala životy 183 dětí. Ruská armáda podle prokuratury také ostřelováním poničila na 938 vzdělávacích zařízení, 87 jich je zničeno úplně, píše agentura Unian.

Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov dnes uvedl, že ruská armáda v regionu podnikla za poslední den 66 úderů a v důsledku ruského ostřelování zemřelo 11 civilistů, včetně sedmiletého dítěte. Dalších 14 lidí utrpělo zranění, píše agentura Ukrinform. Podle ruské služby BBC gubernátor varoval obyvatele, aby byli opatrní při nalezení munice, protože Rusové podle něj používají miny se zpožděnou detonací.

Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová mezitím stanici Sky News sdělila, že místní úřady evidují 1222 zabitých obyvatel jen v Kyjevské oblasti, z jejichž smrti viní ruské invazní jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k poslancům jihokorejského parlamentu řekl, že při ruském obléhání Mariupolu byly pravděpodobně zabity desítky tisíc lidí.

Ukrajinci spojili Kyjev s Irpiní a dalšími obcemi pomocí provizorního mostu

Ukrajinské úřady dnes otevřely provizorní most, který spojuje města Irpiň, Buču, Hostomel a Vorzel s Kyjevem. Informoval o tom server Ukrajinska pravda, jenž zároveň zveřejnil video z místa. Zpravodajský portál připomněl, že v těsné blízkosti místa se nachází původní zničený most, jehož fotografie na konci února obletěly celý svět, když lidé prchající před tamními boji přecházeli přes jeho zničenou strukturu na druhý břeh.

Délka provizorního mostu je 245 metrů, široký je devět metrů, oznámil na telegramu zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko, podle něhož se do stavby zapojilo více než 50 lidí a 40 kusů techniky. Práce trvaly pět dní nepřetržitě a pracovníci použili 9000 tun materiálu, upozornil.

"Odteď budou dodávky humanitární pomoci a stavebního materiálu do měst osvobozených od ruské okupace rychlejší," dodal Tymošenko.

Ruskojazyčná stanice BBC dnes připomněla, že původní most byl v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu vyhozen do vzduchu ve snaze zastavit postup ruských jednotek na Kyjev. Mnoho lidí se nicméně snažilo přes toto místo dostat z oblastí, kde zuřily boje, do většího bezpečí.

