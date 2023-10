Proruský Fico se vrátil a diplomaté v Bruselu mají obavy, píší servery

Bratislava - Proruský Robert Fico se vrátil a diplomaté v Bruselu mají obavy, že se Slovensko připojí k Maďarsku a bude vetovat unijní pomoc pro Ukrajinu a sankce proti Rusku, píší dnes média v Bruselu ve svých komentářích k sobotním parlamentním volbám na Slovensku. Jak poznamenal server Politico, se Slovenskem po boku Maďarska bude v EU ještě těžší dosahovat konsensu. Slovenské volby: Maďarsko slaví, EU hlásí pohotovost, zní titulek serveru Euractiv.

Sobotní volby na Slovensku vyhrál bývalý slovenský premiér Robert Fico, který rezignoval v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka, který odhalil vládní korupci, připomnělo Politico na úvod svého komentáře ke Slovensku. Mezi diplomaty v Bruselu podle něj už panují obavy z toho, že se Slovensko připojí k Maďarsku a bude vetovat některá důležitá rozhodnutí.

Ficova strana Směr-SD je rovněž nejproblematičtějším členem Strany evropských socialistů (PES) a frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Vedení PES již před volbami uvedlo, že o svých obavách ohledně Ficových prohlášení diskutovalo se zástupci strany a zdůraznilo prosazování sociálnědemokratických hodnot, včetně demokracie, respektu k mezinárodnímu právu či odporu proti agresi.

Jak dnes uvedl server Politico, předseda PES Stefan Löfven nyní v rozhovoru pro švédský deník Dagens Nyheter dokonce pohrozil vyloučením Směru ze Strany evropských socialistů, pokud bude Robert Fico pokračovat ve své proruské rétorice. "PES podporuje Ukrajinu a čekáváme, že i naše členské strany budou Ukrajinu nadále podporovat," řekl Löfven.

Vítězství "proputinovského Roberta Fica ve slovenských volbách potěšilo Budapešť, která vidí, že se k moci dostává její spojenec," mezi proevropskými silami to ale vyvolalo obavy, napsal ve svém článku server Euractiv. Ačkoli se na sestavení vlády teprve čeká, v souvislosti s rostoucími obavami z dezinformačních kampaní sílí výzvy, aby se Evropa "probudila".

Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) ve volbách získala 22,94 procenta hlasů. Druhé skončilo Progresivní Slovensko se 17,96 procenty a třetí strana Hlas, která dostala 14,7 procenta hlasů. Jak Euractiv poznamenal, lídr Hlasu Peter Pellegrini by se mohl nechat přesvědčit k uzavření prozápadní koalice s druhými liberály, neboť by to pro něj mohlo znamenat, že se stane premiérem. Pellegrini se ale již dříve nechal slyšet, že dává přednost koalici s Ficem.

"Hádejte, kdo se vrátil! Gratuluji Robertu Ficovi k nezpochybnitelnému vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Vždycky je dobré spolupracovat s vlastencem," okomentoval vítězství bývalého slovenského premiéra šéf maďarské vlády Viktor Orbán. Podpořil tak spekulace, že se stanou spojenci.

Euractiv si rovněž všímá dřívějších Ficových prohlášení, že vojenská podpora Ukrajině "jen prodlužuje konflikt" i toho, že vyzval k boji proti "sankcím, které poškozují EU více, než poškozují Rusko". Jestliže by se mu podařilo vytvořit koalici, dal Fico jasně najevo, že nebude posílat další zbraně a munici na Ukrajinu, uzavírá server.